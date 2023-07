Jhonny Lucas tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Vitória

O Vitória ganhou mais um reforço para a disputa da Série B. O volante Jhonny Lucas teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta terça-feira (11). Com a regularização, ele está à disposição do técnico Léo Condé para enfrentar o Novorizontino, no Barradão. O jogo, pela 17ª rodada, está marcado para o próximo domingo (16), às 18h.



O jogador de 23 anos chega por empréstimo do Goiás, até o final da temporada. O meia chegou ao Esmeraldino no início do ano, mas não teve regularidade. Disputou 13 jogos, sendo apenas seis como titular, entre Goiano, Copa Verde, Copa do Brasil, Série A e Copa Sul-Americana.