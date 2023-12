João Chianca está bem após acidente na praia de Pipeline

Um dia após João Chianca sofrer um acidente na praia de Pipeline, no Havaí, o seu irmão, o também surfista Lucas Chumbo, afirmou, nesta segunda-feira (4), em postagem nas redes sociais, que Chumbinho “está bem”.



“Só agradecer a Deus pela vida do meu irmão! Te admiro irmão, você é forte demais, mano. A disposição que você tem nesse lugar, poucos têm. Dia triste demais e cansativo. Ele está bem, graças a Deus e à galera que estava na água! Eli Olson e Jake Maki, que foram os primeiros a encostar no João e foram muito importantes no salvamento. Além da equipe de salva-vidas de Northshore. Estaremos juntos sempre irmão”, declarou Lucas Chumbo.