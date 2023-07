João Victor desfalca o Vitória contra o Sport; Osvaldo será avaliado

O Vitória tem um desfalque certo para o jogo contra o Sport, na penúltima rodada do primeiro turno da Série B do Brasileiro. O zagueiro João Victor levou o terceiro cartão amarelo, irá cumprir suspensão e está fora do confronto com a equipe pernambucana. A bola rola na quarta-feira (19), às 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife.



Reserva, João Victor entrou no decorrer do segundo tempo da vitória por 2x1 diante do Novorizontino, domingo (16), no Barradão, e foi advertido pela arbitragem.