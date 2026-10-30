POLÊMICA

Jogador baiano é desligado de clube depois de fazer publicação apoiando reeleição de Lula

Equipe paranaense confirmou a saída, mas não informou o motivo

Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14:01

Baiano Bernardo Leal Crédito: Reprodução

O baiano Bernardo Leal deixou o elenco da AAEMA Mariópolis, time de futsal do Paraná, e relatou nas redes sociais que recebeu a notícia do desligamento um dia depois de compartilhar publicações em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em seu perfil, o atleta afirmou que não solicitou a saída. Segundo ele, a decisão foi tomada exclusivamente pela diretoria. Ao anunciar o encerramento da passagem pelo clube, Bernardo demonstrou insatisfação com a maneira como o vínculo terminou.

A sequência dos acontecimentos chamou atenção nas redes sociais, mas não há confirmação de que o posicionamento político tenha motivado o desligamento. Segundo o site No Ataque, o jogador também não afirmou que esse foi o motivo apresentado pela equipe.

Em uma publicação nas redes sociais, a AAEMA Mariópolis confirmou que Bernardo não faz mais parte do elenco. O comunicado, porém, não explicou as razões da decisão nem mencionou as manifestações de apoio a Lula.