Diagnosticado com tumor no cérebro, o lateral-esquerdo Júnior Tavares, ex-São Paulo e atualmente na Ponte Preta, foi operado na tarde da quinta-feira, no hospital Vera Cruz, em Campinas (SP). A médica responsável foi a neurocirurgiã Juliana Rebechi Zuiani. A cirurgia para retirada do tumor durou aproximadamente cinco horas. Em seguida, Tavares foi levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital para observação.



O jogador acordou da cirurgia consciente e com todos os sinais vitais equilibrados. A expectativa da família é que ainda nesta sexta-feira o atleta seja conduzido a um quarto e que, no final de semana, possa receber alta hospital para se recuperar em casa