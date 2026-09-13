FUTEBOL

Jogador da Seleção Brasileira deixa zagueiro no chão, marca três gols e comanda goleada no Campeonato Saudita

Gabriel Martinelli balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Al-Hilal

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 12:28

O brasileiro deixou um zagueiro no chão antes de balançar as redes Crédito: Divulgação/Al-Hilal

Gabriel Martinelli marcou seus primeiros gols pelo Al-Hilal neste sábado (12) e comandou a goleada por 6 a 0 sobre o Al-Taawoun, pelo Campeonato Saudita. O atacante brasileiro, de 25 anos, fez três gols e ajudou a equipe a assumir provisoriamente a liderança da competição, com 18 pontos em sete partidas.

O primeiro gol de Martinelli saiu aos 17 minutos. Após aproveitar uma sobra dentro da área, o jogador finalizou de pé direito com tranquilidade. Aos 42, o brasileiro protagonizou o lance mais bonito da partida: recebeu passe do inglês Ollie Watkins, deixou Al-Saluli no chão com um corte seco e bateu de esquerda para ampliar.

Atacante brasileira marca três gols em goleada no Campeonao 1 de 8

Martinelli completou o hat-trick aos quatro minutos do segundo tempo. Contratado após passagem pela Premier League, o holandês Summerville avançou até a linha de fundo e cruzou de esquerda. Livre, o atacante brasileiro apenas empurrou a bola para o gol vazio.

“Sempre bom fazer gols. Três, então... Feliz por marcar meus primeiros pelo Al-Hilal, e mais ainda pela boa atuação que tivemos, que nos mantém na liderança. Vitória que nos dá ainda mais confiança para estreamos bem na Champions da Ásia. Espero seguir nesse bom ritmo para brigar por todos os títulos pelo Al-Hilal”, disse Martinelli, por meio da assessoria de imprensa.