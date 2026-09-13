Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogador da Seleção Brasileira deixa zagueiro no chão, marca três gols e comanda goleada no Campeonato Saudita

Gabriel Martinelli balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Al-Hilal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 12:28

O brasileiro deixou um zagueiro no chão antes de balançar as redes
O brasileiro deixou um zagueiro no chão antes de balançar as redes Crédito: Divulgação/Al-Hilal

Gabriel Martinelli marcou seus primeiros gols pelo Al-Hilal neste sábado (12) e comandou a goleada por 6 a 0 sobre o Al-Taawoun, pelo Campeonato Saudita. O atacante brasileiro, de 25 anos, fez três gols e ajudou a equipe a assumir provisoriamente a liderança da competição, com 18 pontos em sete partidas.

O primeiro gol de Martinelli saiu aos 17 minutos. Após aproveitar uma sobra dentro da área, o jogador finalizou de pé direito com tranquilidade. Aos 42, o brasileiro protagonizou o lance mais bonito da partida: recebeu passe do inglês Ollie Watkins, deixou Al-Saluli no chão com um corte seco e bateu de esquerda para ampliar.

Atacante brasileira marca três gols em goleada no Campeonao

Gabriel Martinelli comemora um dos três gols na goleada do Al-Hila por Divulgação/Al-Hilal
Atacante marcou seus primeiros gols pelo clube saudita por Divulgação/Al-Hilal
O brasileiro deixou um zagueiro no chão antes de balançar as redes por Divulgação/Al-Hilal
Craque brasileiro saiu do Arsenal para o Al-Hilal na última janela por Divulgação/Al-Hilal
Martinelli precisou de três jogos para desencantar pelo Al-Hilal por Divulgação/Al-Hilal
O atacante brasileiro foi o grande destaque da vitória por 6 a 0 por Divulgação/Al-Hilal
Martinelli recebe o prêmio de melhor jogador da partida por Divulgação/Al-Hilal
Martinelli foi destaque na goleada por Divulgação/Al-Hilal
1 de 8
Gabriel Martinelli comemora um dos três gols na goleada do Al-Hila por Divulgação/Al-Hilal

Martinelli completou o hat-trick aos quatro minutos do segundo tempo. Contratado após passagem pela Premier League, o holandês Summerville avançou até a linha de fundo e cruzou de esquerda. Livre, o atacante brasileiro apenas empurrou a bola para o gol vazio.

“Sempre bom fazer gols. Três, então... Feliz por marcar meus primeiros pelo Al-Hilal, e mais ainda pela boa atuação que tivemos, que nos mantém na liderança. Vitória que nos dá ainda mais confiança para estreamos bem na Champions da Ásia. Espero seguir nesse bom ritmo para brigar por todos os títulos pelo Al-Hilal”, disse Martinelli, por meio da assessoria de imprensa.

Mandash e Watkins, que marcou duas vezes, completaram a goleada. Martinelli, que disputou a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, chegou ao Al-Hilal após ser vendido pelo Arsenal por 70 milhões de euros, cerca de R$ 416 milhões. O brasileiro precisou de três partidas pelo clube saudita para anotar seus primeiros gols.

Tags:

Gabriel Martinelli Al-hilal

Mais recentes

Imagem - Morre Arnaldo Menezes, árbitro assistente baiano que atuou na Copa do Mundo de 1998

Morre Arnaldo Menezes, árbitro assistente baiano que atuou na Copa do Mundo de 1998
Imagem - Mirassol x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Mirassol x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Gigante nordestino vence duelo de líderes no fim, segue 100% e fica mais perto da Série B

Gigante nordestino vence duelo de líderes no fim, segue 100% e fica mais perto da Série B