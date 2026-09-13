Jogador da Seleção Brasileira deixa zagueiro no chão, marca três gols e comanda goleada no Campeonato Saudita

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Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 12:28
Gabriel Martinelli marcou seus primeiros gols pelo Al-Hilal neste sábado (12) e comandou a goleada por 6 a 0 sobre o Al-Taawoun, pelo Campeonato Saudita. O atacante brasileiro, de 25 anos, fez três gols e ajudou a equipe a assumir provisoriamente a liderança da competição, com 18 pontos em sete partidas.
O primeiro gol de Martinelli saiu aos 17 minutos. Após aproveitar uma sobra dentro da área, o jogador finalizou de pé direito com tranquilidade. Aos 42, o brasileiro protagonizou o lance mais bonito da partida: recebeu passe do inglês Ollie Watkins, deixou Al-Saluli no chão com um corte seco e bateu de esquerda para ampliar.
Atacante brasileira marca três gols em goleada no Campeonao
Martinelli completou o hat-trick aos quatro minutos do segundo tempo. Contratado após passagem pela Premier League, o holandês Summerville avançou até a linha de fundo e cruzou de esquerda. Livre, o atacante brasileiro apenas empurrou a bola para o gol vazio.
“Sempre bom fazer gols. Três, então... Feliz por marcar meus primeiros pelo Al-Hilal, e mais ainda pela boa atuação que tivemos, que nos mantém na liderança. Vitória que nos dá ainda mais confiança para estreamos bem na Champions da Ásia. Espero seguir nesse bom ritmo para brigar por todos os títulos pelo Al-Hilal”, disse Martinelli, por meio da assessoria de imprensa.
Mandash e Watkins, que marcou duas vezes, completaram a goleada. Martinelli, que disputou a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, chegou ao Al-Hilal após ser vendido pelo Arsenal por 70 milhões de euros, cerca de R$ 416 milhões. O brasileiro precisou de três partidas pelo clube saudita para anotar seus primeiros gols.