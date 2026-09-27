Jogador da Seleção minimiza pressão do futebol: 'Difícil é acordar 5h da manhã e trabalhar de segunda a domingo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12:54
Endrick reconhece que a pressão faz parte da carreira de um jogador de futebol, mas considera que as dificuldades enfrentadas pelos atletas não se comparam às de quem trabalha em jornadas exaustivas. Em entrevista à TV Globo, o atacante do Real Madrid falou sobre os ganhos da profissão e a possibilidade de melhorar a vida da família.
“A gente [jogadores de futebol] tem uma pressão enorme, mas tem que ser agradecido pelo que o futebol proporciona para a gente. Claro que tem momentos de pressão, mas o futebol proporciona coisas maravilhosas para a gente, que podem mudar a vida das nossas famílias”, afirmou.
Endrick
Para o ex-jogador do Palmeiras, os contratempos da carreira não justificam dizer que é difícil ser atleta profissional. “Não é difícil ser jogador. Sim, algumas coisas que acontecem são difíceis, mas a gente não pode falar que é difícil ser jogador. Difícil é ser uma pessoa que acorda 5h da manhã para ir trabalhar, trabalhando de segunda a domingo”, disse.
“A gente está dentro do futebol, fazendo o que a gente mais ama e ganhando um dinheiro que pode mudar a vida da nossa família. A gente só tem que agradecer a Deus por esse momento”, completou.
Endrick está com a Seleção Brasileira e foi titular no empate por 1 a 1 com a Austrália, na sexta-feira (25). Ele pode começar no banco de reservas no segundo amistoso contra os australianos, marcado para terça-feira (29). O Brasil ainda enfrentará a Índia no sábado (3), antes de o atacante retornar ao Real Madrid.