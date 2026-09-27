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Jogador da Seleção minimiza pressão do futebol: 'Difícil é acordar 5h da manhã e trabalhar de segunda a domingo'

Atacante reconheceu as cobranças da carreira, mas disse que os jogadores devem valorizar as oportunidades e os ganhos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12:54

Endrick pela Seleção
Endrick pela Seleção Crédito: Reprodução

Endrick reconhece que a pressão faz parte da carreira de um jogador de futebol, mas considera que as dificuldades enfrentadas pelos atletas não se comparam às de quem trabalha em jornadas exaustivas. Em entrevista à TV Globo, o atacante do Real Madrid falou sobre os ganhos da profissão e a possibilidade de melhorar a vida da família.

“A gente [jogadores de futebol] tem uma pressão enorme, mas tem que ser agradecido pelo que o futebol proporciona para a gente. Claro que tem momentos de pressão, mas o futebol proporciona coisas maravilhosas para a gente, que podem mudar a vida das nossas famílias”, afirmou.

Endrick

Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick por Jonathan Guimarães
Endrick construiu academia em casa por Jonathan Guimarães
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi para o Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi negociado com o Real Madrid por milhões por Shutterstock
Endrick foi revelado pelo Palmeiras por Divulgação
Endrick na Seleção Brasileira por Shutterstock
Endrick por Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon por Lyon/ Divulgação
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Recado publicado pelo pai de Endrick por Reprodução | Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick por Reprodução/Instagram
Endrick em ação pelo Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemorando o gol pelo Real Madrid por Reprodução I X @realmadrid
Endrick em treino da Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick antes do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemora primeiro gol na Liga dos Campeões por Divulgação/Real Madrid
Endrick se casa com namorada por Redes sociais
Endrick treinou entre os titulares e pode iniciar contra o Paraguai por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick marcou primeiro gol pelo Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Endrick por Rafael Ribeiro/CBF/
Endrick chega ao Real Madrid por Divulgação
Endrick marcou no final por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick em ação pelo Palmeiras contra o Independiente del Valle por Cesar Greco/Palmeiras
Endrick e paquetá por RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r
Endrick comemora gol contra a Inglaterra por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick por Divulgação
Endrick Brasil por Joilson Marconne/CBF
Endrick no desembarque da seleção brasileira pré-olímpica no Aeroporto Santos Dumont, no Rio por Joilson Marconne/CBF
Endrick em treino da seleção brasileira por Vitor Silva/CBF
Zé Rafael e Endrick por Cesar Greco/Ag Palmeiras
Endrick em ação pelo Palmeiras no Brasileirão por Cesar Greco/Palmeiras
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Endrick agora joga no Lyon por Divulgação

Para o ex-jogador do Palmeiras, os contratempos da carreira não justificam dizer que é difícil ser atleta profissional. “Não é difícil ser jogador. Sim, algumas coisas que acontecem são difíceis, mas a gente não pode falar que é difícil ser jogador. Difícil é ser uma pessoa que acorda 5h da manhã para ir trabalhar, trabalhando de segunda a domingo”, disse.

“A gente está dentro do futebol, fazendo o que a gente mais ama e ganhando um dinheiro que pode mudar a vida da nossa família. A gente só tem que agradecer a Deus por esse momento”, completou.

Endrick está com a Seleção Brasileira e foi titular no empate por 1 a 1 com a Austrália, na sexta-feira (25). Ele pode começar no banco de reservas no segundo amistoso contra os australianos, marcado para terça-feira (29). O Brasil ainda enfrentará a Índia no sábado (3), antes de o atacante retornar ao Real Madrid.

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