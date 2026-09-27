ROTINA

Jogador da Seleção minimiza pressão do futebol: 'Difícil é acordar 5h da manhã e trabalhar de segunda a domingo'

Atacante reconheceu as cobranças da carreira, mas disse que os jogadores devem valorizar as oportunidades e os ganhos

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 12:54

Endrick pela Seleção Crédito: Reprodução

Endrick reconhece que a pressão faz parte da carreira de um jogador de futebol, mas considera que as dificuldades enfrentadas pelos atletas não se comparam às de quem trabalha em jornadas exaustivas. Em entrevista à TV Globo, o atacante do Real Madrid falou sobre os ganhos da profissão e a possibilidade de melhorar a vida da família.

“A gente [jogadores de futebol] tem uma pressão enorme, mas tem que ser agradecido pelo que o futebol proporciona para a gente. Claro que tem momentos de pressão, mas o futebol proporciona coisas maravilhosas para a gente, que podem mudar a vida das nossas famílias”, afirmou.

Endrick 1 de 47

Para o ex-jogador do Palmeiras, os contratempos da carreira não justificam dizer que é difícil ser atleta profissional. “Não é difícil ser jogador. Sim, algumas coisas que acontecem são difíceis, mas a gente não pode falar que é difícil ser jogador. Difícil é ser uma pessoa que acorda 5h da manhã para ir trabalhar, trabalhando de segunda a domingo”, disse.

“A gente está dentro do futebol, fazendo o que a gente mais ama e ganhando um dinheiro que pode mudar a vida da nossa família. A gente só tem que agradecer a Deus por esse momento”, completou.