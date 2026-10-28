Jogador da Seleção repete erro da Copa, volta a perder pênalti e campeão inglês é eliminado por time da quarta divisão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:34
O Arsenal se despediu da Copa da Liga Inglesa diante de um adversário da quarta divisão nesta terça-feira (27). Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, o Fleetwood Town venceu nos pênaltis por 5 a 3, em uma disputa marcada pela cobrança desperdiçada por Bruno Guimarães.
O brasileiro parou no goleiro Jay Lynch quando Odegaard, Havertz e Gyokeres já haviam convertido suas tentativas. Na sequência, Conor Hauchey marcou e confirmou a classificação do Fleetwood.
A batida de Guimarães lembrou o pênalti perdido pelo meio-campista na Copa do Mundo, contra a Noruega. Nas duas ocasiões, ele usou a parte interna do pé e buscou o canto esquerdo do goleiro. Pela seleção brasileira, a defesa foi de Nyland; desta vez, Lynch impediu o gol.
A carreira e vida de Bruno Guimarães
Antes da decisão nas penalidades, o Arsenal precisou buscar o empate. Aaron Loupalo-Bi colocou o Fleetwood em vantagem no primeiro tempo, e Gyokeres igualou o placar na etapa final.
A queda na quarta rodada interrompe a campanha dos Gunners uma edição depois de chegarem à final. Na decisão anterior, o Arsenal perdeu por 2 a 0 para o Manchester City, em Wembley.