COPA DA INGLATERRA

Jogador da Seleção repete erro da Copa, volta a perder pênalti e campeão inglês é eliminado por time da quarta divisão

Fleetwood Town vence disputa por 5 a 3 e elimina os Gunners na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 08:34

Bruno Guimarães Crédito: Reprodução

O Arsenal se despediu da Copa da Liga Inglesa diante de um adversário da quarta divisão nesta terça-feira (27). Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, o Fleetwood Town venceu nos pênaltis por 5 a 3, em uma disputa marcada pela cobrança desperdiçada por Bruno Guimarães.

O brasileiro parou no goleiro Jay Lynch quando Odegaard, Havertz e Gyokeres já haviam convertido suas tentativas. Na sequência, Conor Hauchey marcou e confirmou a classificação do Fleetwood.

A batida de Guimarães lembrou o pênalti perdido pelo meio-campista na Copa do Mundo, contra a Noruega. Nas duas ocasiões, ele usou a parte interna do pé e buscou o canto esquerdo do goleiro. Pela seleção brasileira, a defesa foi de Nyland; desta vez, Lynch impediu o gol.

A carreira e vida de Bruno Guimarães 1 de 26

Antes da decisão nas penalidades, o Arsenal precisou buscar o empate. Aaron Loupalo-Bi colocou o Fleetwood em vantagem no primeiro tempo, e Gyokeres igualou o placar na etapa final.