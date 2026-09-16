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Jogador da Série B tem nome usado em apostas sem autorização, aciona a Justiça e vence primeira disputa

Empresas alegam que repasse previsto em lei já cobre a utilização dos dados esportivos e não é preciso liberação específica

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:50

Gabriel Barros
Gabriel Barros Crédito: Divulgação

O atacante Gabriel Barros, que defendia o América-MG, conseguiu uma liminar para impedir que casas de apostas usem seu nome, sua imagem e outros atributos profissionais sem autorização. Segundo levantamento do site jurídico Jota, ele está entre quatro jogadores beneficiados por decisões semelhantes em São Paulo e Minas Gerais.

No processo, a Justiça determinou que Cassino Bet e Verabet deixem de explorar elementos capazes de identificar o atleta, sob pena de multa. Barros sustenta que não autorizou a cessão de sua imagem e não recebe por aparecer nos sites e aplicativos das empresas.

Também conseguiram liminares Guilherme Costa Marques, do Atlético-GO; Gustavo Vilar, do Botafogo-SP; e Ricardo Bueno, do Pouso Alegre. As decisões envolvem ainda Bet365 e Betano. Nos casos de Vilar e Bueno, os tribunais mantiveram as medidas após recursos apresentados à segunda instância.

Jogadores vão à Justiça para não aparecer em bets

Guilherme Costa Marques: Jogador do Atlético-GO obteve decisão para barrar a utilização de sua identidade esportiva pela Bet365 por Divulgação
Gustavo Vilar: Atleta do Botafogo-SP conseguiu liminar contra a Bet365. A empresa recorreu, mas a decisão foi mantida na segunda instância por Reprodução
Gabriel Barros: Atacante conseguiu liminar para impedir que Cassino Bet e Verabet usem seu nome, imagem e atributos profissionais. por Divulgação
Ricardo Bueno: Atacante do Pouso Alegre e ex-Palmeiras obteve liminar contra a Betano. A decisão também foi confirmada após recurso por Reprodução
Patrick Bezerra: Jogador do Santos emprestado ao Remo teve o pedido de liminar contra a Superbet negado por Reprodução
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Guilherme Costa Marques: Jogador do Atlético-GO obteve decisão para barrar a utilização de sua identidade esportiva pela Bet365 por Divulgação

Uma decisão diferente foi dada no processo de Patrick Bezerra, atleta do Santos emprestado ao Remo, contra a Superbet. O juiz entendeu que o nome do jogador era empregado somente para a “identificação de eventos esportivos”, e não com finalidade publicitária. Por isso, não viu urgência para proibir o uso antes do julgamento definitivo.

Responsável pelas ações, o advogado Marcelo Robalinho afirmou ao site que alguns atletas passaram a sofrer ameaças nas redes sociais depois de apostas frustradas envolvendo gols, passes e outros lances.

As casas de apostas argumentam que não precisam assinar contratos individuais quando nomes e desempenhos são empregados apenas na montagem dos palpites. Segundo as empresas, o uso já seria remunerado pelo repasse de 7,30% da receita previsto na Lei 14.790/2023 para entidades esportivas e atletas.

A Ana Gaming, responsável por Cassino Bet e Verabet, afirmou que apresentará sua defesa e cumpre as decisões judiciais. A Kaizen Gaming, dona da Betano, também declarou respeitar as determinações, mas considerou ilegal a tese dos jogadores. A Superbet informou que já se manifestou no processo. A Bet365 não comentou.

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