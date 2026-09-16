DECISÃO

Jogador da Série B tem nome usado em apostas sem autorização, aciona a Justiça e vence primeira disputa

Empresas alegam que repasse previsto em lei já cobre a utilização dos dados esportivos e não é preciso liberação específica

Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 07:50

Gabriel Barros Crédito: Divulgação

O atacante Gabriel Barros, que defendia o América-MG, conseguiu uma liminar para impedir que casas de apostas usem seu nome, sua imagem e outros atributos profissionais sem autorização. Segundo levantamento do site jurídico Jota, ele está entre quatro jogadores beneficiados por decisões semelhantes em São Paulo e Minas Gerais.

No processo, a Justiça determinou que Cassino Bet e Verabet deixem de explorar elementos capazes de identificar o atleta, sob pena de multa. Barros sustenta que não autorizou a cessão de sua imagem e não recebe por aparecer nos sites e aplicativos das empresas.

Também conseguiram liminares Guilherme Costa Marques, do Atlético-GO; Gustavo Vilar, do Botafogo-SP; e Ricardo Bueno, do Pouso Alegre. As decisões envolvem ainda Bet365 e Betano. Nos casos de Vilar e Bueno, os tribunais mantiveram as medidas após recursos apresentados à segunda instância.

Jogadores vão à Justiça para não aparecer em bets 1 de 5

Uma decisão diferente foi dada no processo de Patrick Bezerra, atleta do Santos emprestado ao Remo, contra a Superbet. O juiz entendeu que o nome do jogador era empregado somente para a “identificação de eventos esportivos”, e não com finalidade publicitária. Por isso, não viu urgência para proibir o uso antes do julgamento definitivo.

Responsável pelas ações, o advogado Marcelo Robalinho afirmou ao site que alguns atletas passaram a sofrer ameaças nas redes sociais depois de apostas frustradas envolvendo gols, passes e outros lances.

As casas de apostas argumentam que não precisam assinar contratos individuais quando nomes e desempenhos são empregados apenas na montagem dos palpites. Segundo as empresas, o uso já seria remunerado pelo repasse de 7,30% da receita previsto na Lei 14.790/2023 para entidades esportivas e atletas.