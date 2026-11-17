ARGENTINA

Jogador de 16 anos morre após levar bolada na cabeça durante partida de futebol

Abel Núñez foi atingido durante confronto entre FC Ezeiza e Deportivo Muñiz, passou por cirurgia e ficou internado por quatro dias antes de morrer

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10:24

O adolescente sofreu o acidente durante um confronto entre FC Ezeiza e Deportivo Muñiz, válido por uma competição de categorias de base Crédito: Reprodução

Um jogador de futebol de 16 anos morreu após receber uma forte bolada na cabeça durante uma partida na Argentina. Abel Núñez integrava as categorias de base do Fútbol Club Ezeiza e foi atingido durante um confronto contra o Deportivo Muñiz, na última quinta-feira (12). O adolescente chegou a ser submetido a uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (15), após quatro dias de internação.

O acidente aconteceu no complexo esportivo do Club Atlético La Sonia, em José C. Paz, na província de Buenos Aires. O jogo era válido pela sexta rodada da Copa de Prata do torneio de Juveniles C, organizado pela Associação do Futebol Argentino (AFA).

Segundo informações da imprensa argentina, Abel recebeu o impacto na cabeça após um corte de bola durante uma jogada. Com a força da bolada, caiu no gramado sem reação e perdeu a consciência. Os profissionais médicos das duas equipes prestaram os primeiros atendimentos ainda no campo, antes de o adolescente ser levado a uma unidade de saúde.

Jogador tinha 16 anos 1 de 5

A gravidade do ferimento exigiu uma intervenção cirúrgica. Apesar do procedimento, o quadro clínico do jogador não apresentou melhora. Após a confirmação da morte, o FC Ezeiza publicou uma homenagem ao atleta, descrevendo-o como um jovem cheio de sonhos e destacando a tristeza pela perda.

Além do futebol de campo, Abel também atuava no futsal. Ele fazia parte da equipe reserva do Nueva Estrella, clube que suspendeu toda a programação esportiva prevista para o domingo em razão do falecimento.

Em comunicado, a instituição lamentou a morte do adolescente e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe. O Argentinos Juniors, que seria adversário do Nueva Estrella em uma partida de futsal naquele dia, também prestou condolências e confirmou a suspensão do confronto.