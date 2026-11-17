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Carol Neves
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10:24
Um jogador de futebol de 16 anos morreu após receber uma forte bolada na cabeça durante uma partida na Argentina. Abel Núñez integrava as categorias de base do Fútbol Club Ezeiza e foi atingido durante um confronto contra o Deportivo Muñiz, na última quinta-feira (12). O adolescente chegou a ser submetido a uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (15), após quatro dias de internação.
O acidente aconteceu no complexo esportivo do Club Atlético La Sonia, em José C. Paz, na província de Buenos Aires. O jogo era válido pela sexta rodada da Copa de Prata do torneio de Juveniles C, organizado pela Associação do Futebol Argentino (AFA).
Segundo informações da imprensa argentina, Abel recebeu o impacto na cabeça após um corte de bola durante uma jogada. Com a força da bolada, caiu no gramado sem reação e perdeu a consciência. Os profissionais médicos das duas equipes prestaram os primeiros atendimentos ainda no campo, antes de o adolescente ser levado a uma unidade de saúde.
Jogador tinha 16 anos
A gravidade do ferimento exigiu uma intervenção cirúrgica. Apesar do procedimento, o quadro clínico do jogador não apresentou melhora. Após a confirmação da morte, o FC Ezeiza publicou uma homenagem ao atleta, descrevendo-o como um jovem cheio de sonhos e destacando a tristeza pela perda.
Além do futebol de campo, Abel também atuava no futsal. Ele fazia parte da equipe reserva do Nueva Estrella, clube que suspendeu toda a programação esportiva prevista para o domingo em razão do falecimento.
Em comunicado, a instituição lamentou a morte do adolescente e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe. O Argentinos Juniors, que seria adversário do Nueva Estrella em uma partida de futsal naquele dia, também prestou condolências e confirmou a suspensão do confronto.
O presidente da AFA, Claudio Tapia, também se manifestou sobre a morte. Em uma publicação nas redes sociais, lamentou a perda do jogador e enviou condolências à família, aos amigos e às pessoas próximas de Abel.