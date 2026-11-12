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Jogador de 22 anos morre após sofrer parada cardíaca durante treino de futebol

Wanis Honsor sofreu uma parada cardíaca e foi submetido a tentativas de reanimação por mais de 45 minutos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 09:57

Wanis Honsor
Wanis Honsor Crédito: Reprodução

O jogador Wanis Honsor, de 22 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante um treinamento do Saint-Denis FC, clube da ilha francesa da Reunião, localizada no Oceano Índico.

Lateral-esquerdo da equipe, o atleta passou mal repentinamente e desmaiou ainda durante a atividade. Ele recebeu atendimento imediato, mas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso. Segundo o jornal Réunion La 1ère, uma equipe médica foi mobilizada rapidamente para prestar socorro no estádio.

O gerente-geral da Liga de Futebol da Reunião, Dominique Goumane, relatou ao portal L'Info.Re os momentos que antecederam a morte do jogador.

"Aconteceu de repente. Estava agarrando o peito, e então desmaiou. Os bombeiros chegaram e tentaram reanimá-lo por mais de 45 minutos com RCP. É uma tragédia indescritível, é terrível", afirmou.

Honsor iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Rouen, clube que também publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais após a confirmação da morte.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) também se manifestou e prestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes do Saint-Denis FC.

"A FFF expressa suas mais sinceras condolências à família e aos entes queridos, bem como a todos no Saint-Denis FC. Nestas circunstâncias dolorosas, deseja manifestar seu total apoio e compartilhar a dor de toda a comunidade do futebol da Reunião."

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