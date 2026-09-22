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Jogador de clube da Série A edita foto no ChatGPT e acaba trocando patrocinador do time na camisa: 'Vacilo'

Rodinei publicou imagem após vitória do Santos sobre o Remo, mas só depois percebeu que a ferramenta havia alterado a marca estampada na camisa

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:50

Rodinei Crédito: Reprodução

O lateral Rodinei, do Santos, recorreu ao ChatGPT para editar uma fotografia da vitória sobre o Remo, mas precisou corrigir a imagem mais de uma vez após a ferramenta de inteligência artificial modificar elementos do uniforme utilizado pelo clube. A intenção do atleta era remover um braço de outro jogador que aparecia na imagem original.

Na primeira versão publicada pelo jogador, o ChatGPT substituiu a Blaze, patrocinadora estampada na camisa durante a partida, pela Novibet. Rodinei compartilhou a imagem sem perceber a mudança e só identificou o erro posteriormente.

“ChatGPT que vacilo colocou patrocinador errado na foto que eu postei e eu não reparei”, escreveu o lateral nos stories do Instagram.

Jogador mostrou resultado de edições com ChatGPT 1 de 9

Ao solicitar uma nova edição, Rodinei recebeu a imagem com a Blaze novamente na camisa. A ferramenta, porém, alterou outro detalhe: a silhueta de Pelé localizada acima da marca foi transformada em uma figura semelhante ao “Jumpman”, símbolo associado ao ex-jogador de basquete Michael Jordan.

O desenho original faz referência à comemoração de Pelé e integra uma ação do Santos em homenagem ao Rei do Futebol. A iniciativa prevê o uso da imagem do ex-jogador em uniformes e produtos especiais do clube.

Depois das duas falhas, Rodinei publicou uma versão corrigida da fotografia e voltou a brincar com a ferramenta.

“E o chat conseguiu errar de novo no stories anterior. Última vez que peço pra editar alguma coisa. Agora está tudo certinho”, afirmou.