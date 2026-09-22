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Jogador de clube da Série A edita foto no ChatGPT e acaba trocando patrocinador do time na camisa: 'Vacilo'

Rodinei publicou imagem após vitória do Santos sobre o Remo, mas só depois percebeu que a ferramenta havia alterado a marca estampada na camisa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:50

Rodinei
Rodinei Crédito: Reprodução

O lateral Rodinei, do Santos, recorreu ao ChatGPT para editar uma fotografia da vitória sobre o Remo, mas precisou corrigir a imagem mais de uma vez após a ferramenta de inteligência artificial modificar elementos do uniforme utilizado pelo clube. A intenção do atleta era remover um braço de outro jogador que aparecia na imagem original. 

Na primeira versão publicada pelo jogador, o ChatGPT substituiu a Blaze, patrocinadora estampada na camisa durante a partida, pela Novibet. Rodinei compartilhou a imagem sem perceber a mudança e só identificou o erro posteriormente.

“ChatGPT que vacilo colocou patrocinador errado na foto que eu postei e eu não reparei”, escreveu o lateral nos stories do Instagram.

Jogador mostrou resultado de edições com ChatGPT

Foto postada depois por Rodinei por Reprodução
Rodinei fez post com imagem editada por Reprodução
Jogador mostrou novo erro da edição por Reprodução
Rodinei jogou na vitória do Santos sobre o Remo por Reprodução
Rodinei jogou na vitória do Santos sobre o Remo por Reprodução
Rodinei jogou na vitória do Santos sobre o Remo por Reprodução
Rodinei jogou na vitória do Santos sobre o Remo por Reprodução
Rodinei jogou na vitória do Santos sobre o Remo por Reprodução
Rodinei jogou na vitória do Santos sobre o Remo por Reprodução
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Foto postada depois por Rodinei por Reprodução

Ao solicitar uma nova edição, Rodinei recebeu a imagem com a Blaze novamente na camisa. A ferramenta, porém, alterou outro detalhe: a silhueta de Pelé localizada acima da marca foi transformada em uma figura semelhante ao “Jumpman”, símbolo associado ao ex-jogador de basquete Michael Jordan.

O desenho original faz referência à comemoração de Pelé e integra uma ação do Santos em homenagem ao Rei do Futebol. A iniciativa prevê o uso da imagem do ex-jogador em uniformes e produtos especiais do clube.

Depois das duas falhas, Rodinei publicou uma versão corrigida da fotografia e voltou a brincar com a ferramenta.

“E o chat conseguiu errar de novo no stories anterior. Última vez que peço pra editar alguma coisa. Agora está tudo certinho”, afirmou.

A foto foi registrada na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Remo, no sábado (19), no Mangueirão, em Belém, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodinei começou o confronto como titular. Rony abriu o placar para o Peixe, Marllon empatou e Gabigol marcou o gol decisivo aos 42 minutos do segundo tempo.

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Chatgpt

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