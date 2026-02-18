CRIME

Jogador de futebol é preso e outros três são investigados por estupro em alojamento de clube

Duas mulheres denunciaram os atletas

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:17

Vasco do Acre Crédito: Reprodução

Quatro atletas da Associação Desportiva Vasco da Gama do Acre (Vasco-AC) estão sob investigação por suspeita de estupro contra duas mulheres dentro do alojamento do clube, em Rio Branco. O caso teria ocorrido na madrugada da última sexta-feira, 13.

Os nomes citados na apuração são Erick Luiz Serpa Santos Oliveira, Matheus Silva, Brian Peixoto Henrique Iliziario e Alex Pires Júnior. Erick Serpa, que atua como atacante, foi preso em flagrante no sábado (14) e teve a detenção transformada em prisão preventiva após audiência de custódia realizada no domingo. Já os outros três jogadores, que não estavam no local quando os policiais chegaram, tiveram prisão temporária autorizada pela Justiça e deverão se apresentar à polícia.

Em declaração ao portal G1, o advogado Atevaldo Santana afirmou que os jogadores negam qualquer crime e sustentam que houve consentimento nas relações. Segundo a defesa, todos são maiores de idade, não possuem antecedentes criminais e pretendem se apresentar espontaneamente às autoridades.

O registro da ocorrência foi feito na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) no sábado. Conforme explicou o delegado Alcino Souza, as vítimas demonstravam receio de sofrer represálias e só formalizaram a denúncia após orientação de uma assistente social. Elas foram encontradas posteriormente na Maternidade Bárbara Heliodora, depois de deixarem a delegacia sem concluir o boletim inicialmente.

As investigações indicam que as mulheres foram até o alojamento com a intenção de encontrar os jogadores, mas que, segundo a denúncia, as situações posteriores teriam ultrapassado o que havia sido consentido.

O técnico do Vasco-AC, Eric Rodrigues, informou que é proibido levar mulheres para o alojamento do clube. Ele relatou ainda que, além dos atletas e das duas denunciantes, havia uma terceira mulher no local no momento do suposto crime. O treinador afirmou que, independentemente do desfecho da investigação, houve descumprimento das regras internas e sanções disciplinares serão aplicadas.