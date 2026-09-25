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Jogador de futebol morre aos 18 anos vítima de AVC

Thiago Reis Dias estava hospitalizado desde domingo (20)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 22:25

Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC)
Thiago Reis Dias, goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC) Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O goleiro do time goiano, Trindade Atlético Clube (TAC), Thiago Reis Dias, morreu aos 18 anos, na quinta-feira (24). A morte foi causada por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e confirmada pelo time em uma publicação nas redes sociais. Na post, o clube lamentou a partida do atleta sub-20, se colocou à disposição da família e desejou forças à familiares e amigos.

Thiago foi internado no domingo (20), no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Segundo informações, ele foi levado levado a unidade por membros do Clube.

AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde

AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik
AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por rawpixel.com / Busbus
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AVC: reconheça os sinais antes que seja tarde por Freepik

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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