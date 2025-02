ENTRE IDIOMAS

Jogador dinamarquês do Grêmio traduz instruções em espanhol do técnico boliviano para o francês

A conversa inusitada aconteceu no banco de reservas do tricolor gaúcho e chamou atenção na internet

Marina Branco

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 17:05

Martin Braithwaite pelo Grêmio Crédito: Divulgação I Grêmio

Uma situação inusitada com tradução de idiomas chamou a atenção no jogo entre Grêmio e São Raimundo pela primeira rodada da Copa do Brasil na última quarta-feira (19). No banco de reservas da partida que foi decidida nos pênaltis por 4 a 1, uma única conversa percorreu três idiomas e cinco nacionalidades. >

Durante o primeiro tempo, o técnico boliviano do Grêmio, Gustavo Quintero, deu instruções em espanhol ao time. O treinador nasceu na Argentina e se naturalizou boliviano, e decidiu tentar falar com os atletas em sua língua. No entanto, Francis Amuzu, nascido em Gana e naturalizado belga, não entendeu os comandos. >

Foi então que o atacante dinamarquês do mesmo time, Martin Braithwaite, traduziu tudo para o francês, língua de Amuzu. O vídeo das traduções viralizou, e internautas comentaram a situação, brincando que foi feita "uma conferência da ONU em Roraima, e aconteceu no banco de reservas do Grêmio".>

Braithwaite traduzindo as palavras (em francês) do técnico Quinteros para o atacante ganês naturalizado belga Francis Amuzu. pic.twitter.com/X4DqwfuDQq — Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) February 19, 2025