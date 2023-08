Atacante Mosquito, do Corinthians, reprovou fala de humorista do SBT . Crédito: Reprodução/Corinthians

Apesar da vitória por 1 a 0 do Corinthians no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Estudiantes, o Gustavo Mosquito deixou a Neo Química Arena bastante irritado. Nos acréscimos da segunda etapa, o atacante perdeu uma boa oportunidade, finalizando por cima do gol. O humorista Eros Prado, que participava da transmissão do SBT Sports, fez uma piada comentando que o atleta havia "chutado a bola para o pai", que morreu em 2021 durante a pandemia de covid-19.

Na zona mista da Neo Química Arena, já na madrugada desta quarta, depois que foi informado do que aconteceu durante a transmissão do canal, Mosquito fez questão de parar para conversar com os jornalistas e deixar evidente sua revolta com o humorista. Ele afirmou que não aceitava este tipo de brincadeira com seu pai.

"Eu errei a jogada. Eu não podia ter errado e eu me cobro muito (por isso). Nada justifica o meu erro. Mas falar isso, que eu chutei a bola para o meu pai brincar, depois da perda do meu pai, que eu sinto até hoje, eu não aceito. Só queria falar isso", comentou o atleta corintiano.

Após a repercussão nas redes sociais e a revolta de Mosquito com o comentário, o humorista Eros Prado publicou um vídeo se desculpando pelo ocorrido e pedindo que o atacante do Corinthians o perdoe. No vídeo das desculpas, Eros diz que quem o conhece sabe que não é desta forma que ele faz humor.

"Esse vídeo aqui é pra pedir desculpas sinceras ao jogador Mosquito, do Corinthians. Eu acabei fazendo uma piada na transmissão do jogo, de muito mal gosto. No começo do jogo, acabei fazendo uma piada sobre o meu pai, ele já está morto. Depois, eu fiz uma piada com o pai dele, que também já morreu. Quem me conhece sabe que faço piadas de quinta série, para alegrar e divertir as pessoas. Eu sei a dor que é perder o pai. Quem me conhece sabe que meu intuito não é ofender. Mosquito, peço muito que você me perdoe, pode não ser hoje, mas peço porque é do fundo do meu coração", explicou o humorista.

MORTE DO PAI POR COVID-19

Em junho de 2021, quando vivia um de seus melhores momentos na passagem pelo Corinthians, Gustavo Mosquito perdeu o pai. Gerson Dutra Silva foi uma das vítimas fatais no País durante a pandemia de covid-19. Na época, o clube paulista prestou todo o suporte e o atleta teve um período reservado com sua família.