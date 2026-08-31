CRIME

Jogador do Vasco é alvo de operação contra tráfico de drogas e armas

Polícia Civil cumpre mandados no apartamento do atacante David Corrêa e no CT do Vasco; jogador do Santos foi preso em São Paulo, segundo a TV Globo

Mariana Rios

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 07:56

Atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco, é um dos alvos da ação Crédito: Reprodução/Vasco da Gama

Policiais civis realizam, nesta segunda-feira (31), uma operação contra uma organização criminosa de atuação interestadual investigada por envolvimento com o tráfico de drogas e armas e por possíveis vínculos com uma facção criminosa. O atacante David Corrêa, conhecido como DVD, do Vasco, é um dos alvos da ação. As informações são do jornal O Globo.

Segundo o Bom Dia Rio, da TV Globo, um jogador do Santos foi preso em São Paulo. A operação também cumpre mandados em endereços na Barra da Tijuca e em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

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Buscas no apartamento e no CT do Vasco

Agentes da Polícia Civil fizeram buscas no apartamento de David Corrêa. Ainda de acordo com o Bom Dia Rio, os policiais também cumprem mandados no Centro de Treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da cidade.

A operação é resultado de uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo. O inquérito apura a atuação de um grupo com ramificações em diferentes estados.

As investigações também analisam possíveis envolvimentos de outros atletas profissionais e empresários com a organização criminosa.

Investigação envolve polícias de diferentes estados

No Rio de Janeiro, a ação é coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC).

A operação integra uma atuação conjunta entre as polícias civis dos estados para o cumprimento de medidas judiciais e o enfrentamento de organizações criminosas com atuação interestadual.

Vasco e David ainda não se manifestaram