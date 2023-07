Jogador do Vitória é furtado enquanto atendia torcedores no Barradão

Dionísio, do Vitória, foi furtado enquanto atendia torcedores. Crédito: Pietro Carpi/Reprodução/Instagram

O volante Dionísio, do Vitória, foi furtado no Barradão na última segunda-feira (24). O caso aconteceu logo após a partida contra a Chapecoense, pela 19ª rodada da Série B. O jogador estava atendendo pedidos de torcedores para tirar fotos quando teve a carteira e celulares levados. Ele estava acompanhado do lateral-esquerdo Vicente, companheiro de time, e do seu empresário.

O Vitória confirmou a informação. De acordo com o clube, Dionísio teve compras efetuadas com o seu cartão de crédito no valor de R$ 500. Vicente também comentou sobre o furto em postagem no Instagram.

"Gente, passando aqui para avisar que ontem à noite eu fui roubado no estádio Manoel Barradas. Levaram dois celulares, um iPhone 12 Pro Max e um iPhone XR, e uma carteira preta com cartões e documentos no nome de Dionísio Pereira de Souza Neto", publicou o lateral, que ainda ofereceu recompensa para quem tiver informação sobre os itens furtados.

Vicente informou sobre o furto nas redes sociais, e o post foi compartilhado por Dionísio. Crédito: Reprodução

O Vitória lamentou o ocorrido. Em nota, o clube informou que "tentará, com auxílio das câmeras instaladas no estádio, identificar o autor do furto, e fará gestões junto aos órgãos públicos para reforçar a segurança em dia de jogo".

Veja nota divulgada pelo Vitória:

O EC Vitória lamenta o ocorrido ontem à noite no Barradão, após o jogo contra a Chapecoense, quando o atleta Dionísio foi vítima de um furto.

Reconhecido pelos torcedores, Dionísio atendeu aos pedidos para tirar fotos, e o ladrão se aproveitou do momento para furtar uma carteira preta com documentos e cartões, e dois aparelhos celulares.

O atleta já adotou providências para bloquear os cartões, pois fizeram compras no valor de R$500,00.

O clube tentará com auxílio das câmeras instaladas no estádio identificar o autor do furto, e fará gestões junto aos órgãos públicos para reforçar a segurança em dia de jogo.