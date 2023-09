Jogador fica fora de partida da Liga Europa após engolir abelha em treino

O Sturm Graz, da Áustria, ganhou um desfalque de última hora para a partida contra o Sporting, pela Liga Europa. Até aí, tudo bem. Mas a ausência se dá por um motivo para lá de inusitado: engolir uma abelha. Foi o que aconteceu com o meio-campista espanhol Javier Serrano durante um treino coletivo. Por causa do incidente, acabou cortado da partida.



Por sorte, o jogador de 20 anos não é alérgico ao inseto. Após o ocorrido, ele recebeu assistência dos médicos da equipe, com a aplicação de um saco de gelo na zona do pescoço. Depois, foi encaminhado para o hospital mais perto, onde foi tratado com cortisona. A informação é do jornal austríaco Kleine Zeitung.