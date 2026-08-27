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Jogador pede para deixar a Turquia após novas ameaças de stalker da namorada, estrela da TV

Suspeito já havia sido preso após tentar atacar o atleta e fazer ameaças de morte

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:15

Lucas Torreira
Lucas Torreira Crédito: Reprodução

Lucas Torreira pode deixar o futebol turco por um motivo que vai além das questões esportivas. O meio-campista uruguaio teria pedido ao empresário que procure um novo clube após voltar a ser ameaçado em Istambul. Segundo a imprensa espanhola, o suspeito seria obcecado pela namorada do jogador, a atriz turca Devrim Özkan.

O episódio mais recente aconteceu no início do Campeonato Turco. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o homem retomou a perseguição após deixar a prisão. Torreira já conta com uma ordem de restrição contra o suspeito devido a episódios anteriores, que incluem uma tentativa de agressão e ameaças de morte.

A perseguição se tornou pública em maio, quando imagens mostraram o homem tentando atacar o jogador enquanto ele caminhava por um shopping de Istambul. Na ocasião, o suspeito também teria feito ameaças contra a vida do uruguaio.

Depois do episódio, o homem foi preso e permaneceu detido por alguns meses. Após deixar a prisão, porém, ele teria voltado a procurar pessoas próximas ao jogador, aumentando novamente a preocupação de Torreira.

Ainda segundo o "Marca", o suspeito abordou o motorista do meio-campista na quarta-feira (13) e fez uma nova ameaça. "Vim terminar o que comecei", teria dito.

Diante da situação, Torreira teria procurado imediatamente seu empresário e pedido que Bentancur trabalhe para encontrar uma alternativa fora do futebol turco. Até o momento, não há negociação avançada nem destino definido para o jogador.

Perseguição estaria ligada à namorada do jogador

Segundo a imprensa espanhola, o homem seria obcecado por Devrim Özkan e teria passado a perseguir Torreira por causa do relacionamento entre os dois.

A situação já havia levado à adoção de medidas judiciais para impedir a aproximação do suspeito ao atleta. A nova ameaça, no entanto, teria aumentado a preocupação do uruguaio, que agora considera deixar a Turquia mesmo tendo contrato com o Galatasaray.

Não há, no material divulgado, indicação de que a atriz tenha sido alvo das ameaças de morte. Os episódios relatados envolvem diretamente o jogador, enquanto a suposta obsessão pela namorada seria apontada como motivo da perseguição.

Torreira é destaque do Galatasaray

Torreira defende o Galatasaray desde 2022, quando foi contratado em definitivo após deixar o Arsenal. O volante rapidamente se tornou uma das principais peças da equipe e participou das conquistas do clube no futebol turco.

Antes de chegar a Istambul, o uruguaio passou por clubes da Itália, defendeu o Arsenal e também atuou pelo Atlético de Madrid por empréstimo. Pela seleção do Uruguai, construiu uma trajetória de destaque e participou de competições internacionais.

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