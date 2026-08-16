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Jogador se irrita com provocação do técnico Jair Ventura, começa confusão em campo após derrota para Vitória e acaba expulso

Atacante se irritou com o técnico do Vitória após o jogo e recebeu cartão vermelho por levar a mão à boca

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 20:44

Jogador se irrita com provocação do técnico Jair Ventura, começa confusão em campo após derrota para Vitória e acaba expulso Crédito: Reprodução/Premiere

Arthur Cabral foi expulso após a derrota do Botafogo para o Vitória neste domingo (16), em Salvador, e será desfalque do time carioca contra o Athletico-PR, no dia 24, no Nilton Santos. O atacante discutiu com Jair Ventura, técnico do Vitória, depois do apito final.

A irritação começou ainda durante a partida. Na reta final, Jair Ventura simulou que pegaria uma bola e fez um gesto como se cabeceasse o ar, em tom de provocação, diante de Arthur Cabral.

Após o encerramento do jogo, os dois discutiram. Segundo a leitura labial da transmissão, Arthur pediu que o treinador respeitasse os jogadores do Botafogo.

Houve empurra-empurra em uma confusão envolvendo jogadores e integrantes da segurança dos dois clubes.

Arthur recebeu cartão vermelho por levar a mão à boca, que é proibido pelas novas regras da arbitragem.

Com a suspensão, o atacante não poderá enfrentar o Athletico-PR na próxima rodada. 

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