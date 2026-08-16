Jogador se irrita com provocação do técnico Jair Ventura, começa confusão em campo após derrota para Vitória e acaba expulso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 20:44
Arthur Cabral foi expulso após a derrota do Botafogo para o Vitória neste domingo (16), em Salvador, e será desfalque do time carioca contra o Athletico-PR, no dia 24, no Nilton Santos. O atacante discutiu com Jair Ventura, técnico do Vitória, depois do apito final.
A irritação começou ainda durante a partida. Na reta final, Jair Ventura simulou que pegaria uma bola e fez um gesto como se cabeceasse o ar, em tom de provocação, diante de Arthur Cabral.
Após o encerramento do jogo, os dois discutiram. Segundo a leitura labial da transmissão, Arthur pediu que o treinador respeitasse os jogadores do Botafogo.
Houve empurra-empurra em uma confusão envolvendo jogadores e integrantes da segurança dos dois clubes.
Arthur recebeu cartão vermelho por levar a mão à boca, que é proibido pelas novas regras da arbitragem.
Com a suspensão, o atacante não poderá enfrentar o Athletico-PR na próxima rodada.