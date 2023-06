Jogador viraliza ao beber cerveja de quase 1 litro em 6 segundos

O jogador de futebol americano Jason Kelce, do Philadelphia Eagles, viralizou nas redes sociais ao vencer um desafio inusitado fora dos gramados. O astro da NFL participou de uma competição de beber cerveja no menor tempo possível e foi o ganhador com uma marca impressionante: virou cerca de 900ml em 5,7 segundos.

We all knew @JasonKelce would win ? pic.twitter.com/d1SN0W0vCx

O desafio aconteceu em Sea Isle City, no estado americano de Nova Jersey, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a Eagles Autism Foundation, que desenvolve programas de assistência e pesquisa sobre o autismo. Além de brincadeiras, o evento teve a participação de jogadores do Philadelphia Eagles e contou com a venda de mercadorias e itens autografados.