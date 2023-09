Jogadora do Lusaca é encontrada morta em piscina

O futebol está de luto na Bahia. A jogadora Amanda Climaco, a Amandinha, que disputava o Campeonato Baiano feminino de futebol pelo Lusaca, foi encontrada morta no último domingo (3) em uma piscina.



“Estamos sem palavras e altamente abatidas(os). Oramos para que Deus console a toda a família, amigos e as nossas jogadoras”, diz um trecho da postagem feita pelo clube no Instagram.



A atleta de 21 anos era considerada um dos destaques do estadual. Titular do Lusaca, ela deu assistência e marcou gol na goleada por 8x0 contra o Leônico, que levou o tricolor às semifinais do Campeonato Baiano.