FUTEBOL FEMININO

Jogadoras brasileiras são selecionadas para intercâmbio esportivo nos EUA

Jovens de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal participarão de programa promovido pelo governo americano com atletas de outros seis países

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 15:44

A atleta Amanda Tavares e a treinadora Bárbara Saar representarão o Brasil em programa de intercâmbio esportivo nos Estados Unidos Crédito: Divulgação

Quatro brasileiras foram selecionadas para participar de um intercâmbio esportivo nos Estados Unidos promovido pelo Departamento de Estado americano. O programa, chamado Sports Visitor Program, reúne jovens atletas de diferentes países em uma agenda voltada para atividades esportivas, formação em liderança e intercâmbio cultural.

As representantes do Brasil têm entre 16 e 18 anos e são do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Todas as despesas da viagem serão custeadas pelo governo dos Estados Unidos.

Além das brasileiras, o programa contará com participantes da Sri Lanka, Israel, Quirguistão, República Centro-Africana, Nigéria e Trinidad e Tobago.

A programação será realizada entre os dias 12 e 27 de junho e inclui treinamentos físicos, clínicas esportivas, oficinas sobre comunicação, oratória e resolução de conflitos, além de visitas a escolas, universidades e organizações comunitárias.

As participantes também terão contato com iniciativas ligadas ao esporte feminino nos Estados Unidos e participarão da Academia de Liderança Esportiva Julie Foudy & espnW.

A edição deste ano tem como tema "Avançando a Liderança Feminina no Esporte antes de Los Angeles 2028" e prevê atividades relacionadas à preparação da cidade americana para receber os próximos Jogos Olímpicos.

Quem são as participantes brasileiras

Amanda Tavares, 17 anos (Rio de Janeiro): Atleta da equipe feminina sub-20 do Fluminense, Amanda começou a jogar futebol em equipes masculinas em razão da escassez de times femininos em sua região. Atualmente, atua nas categorias de base do clube carioca.

Amanda Tavares Crédito: Divulgação

Analys Oliveira, 18 anos (Distrito Federal): Ex-aluna da rede pública de Brasília, iniciou sua trajetória no futebol aos 14 anos por meio do programa Rede Gol. Passou por equipes como Real Brasília, Vila Nova e Grêmio e disputou competições nacionais de base, incluindo o Campeonato Brasileiro Sub-17.

Beatriz Scheidt Albuquerque, 17 anos (São Paulo): Estudante do ensino médio, acumula uma década de experiência no futebol e no futsal. Ao longo da formação esportiva, atuou por equipes como Pelado Real Futebol Clube, Estrelas e SESI, participando de competições de base em São Paulo.

Rafaela de Souza Barbosa, 16 anos (Minas Gerais): Estudante de Belo Horizonte, começou a praticar futebol ainda na infância. Além das atividades esportivas, participa de iniciativas sociais em sua comunidade.

Treinadora acompanha delegação

A delegação brasileira também contará com a participação de Bárbara Saar, treinadora da equipe feminina sub-20 do Fluminense. Com experiência em programas de desenvolvimento esportivo e intercâmbios internacionais, ela acompanhará as atletas durante as atividades previstas pelo programa.