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Jogadores de Bahia e Vitória são destaques em vitórias da Seleção Brasileira

Sandro Diniz balançou as redes pelo Sub-15, enquanto Kauê Furquim deu assistência em virada da equipe Sub-17

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:53

Sandro Diniz e Kauê Furquim em ação pelas Seleção de B
Sandro Diniz e Kauê Furquim em ação pelas Seleção de B Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Jogadores das categorias de base de Bahia e Vitória tiveram participação importante em duas vitórias da Seleção Brasileira nesta semana. Sandro Diniz, do Vitória, marcou um dos gols do triunfo da equipe Sub-15 sobre o Uruguai, enquanto Kauê Furquim, do Bahia, deu a assistência para o gol que garantiu a virada do Brasil Sub-17 diante da Venezuela.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols por Divulgação
Índio marcou 8 gols por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols por Felipe Oliveira
Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Jean Lucas marcou 4 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 56
Nonato marcou 10 gols por Divulgação

Zagueiro da Fábrica de Talentos marca contra o Uruguai

Na quarta-feira (19), a Seleção Brasileira Sub-15 venceu o Uruguai por 4x0, em amistoso disputado na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Sandro Diniz da Silva, zagueiro das categorias de base do Vitória, foi responsável pelo terceiro gol brasileiro.

Após cobrança de bola parada, o defensor Rubro-negro apareceu na área para completar o cruzamento de cabeça e balançar as redes. Lucas Jorge, Enzo e Kelwvin marcaram os outros gols da Seleção na partida.

Sandro vem sendo convocado com frequência para a equipe Sub-15, que realiza um período de preparação em Teresópolis para a disputa da Liga Evolução da Conmebol. Brasil e Uruguai voltam a se enfrentar no próximo sábado (22), novamente na Granja Comary.

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Atacante do Esquadrão dá assistência para virada

Já nesta quinta-feira (20), foi a vez da Seleção Brasileira Sub-17 entrar em campo. O Brasil derrotou a Venezuela por 2 a 1, de virada, também na Granja Comary. Titular da equipe, Kauê Furquim, atacante de 17 anos das categorias de base do Bahia, participou diretamente do gol da vitória brasileira.

O jogador que já vem recebendo chances no time principal do Esquadrão deu a assistência para Marcos Pesseti marcar antes do primeiro minuto do segundo tempo. Rodrigo Junior havia marcado o outro gol da Seleção Brasileira na partida.

O amistoso faz parte da preparação do Brasil para a Copa do Mundo Sub-17, que será disputada no Catar, em novembro. As equipes voltam a se enfrentar no domingo (23), às 10h, novamente em Teresópolis.

Tags:

Bahia Vitória Seleção Brasileira

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