FUTEBOL DE BASE

Jogadores de Bahia e Vitória são destaques em vitórias da Seleção Brasileira

Sandro Diniz balançou as redes pelo Sub-15, enquanto Kauê Furquim deu assistência em virada da equipe Sub-17

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:53

Sandro Diniz e Kauê Furquim em ação pelas Seleção de B Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Jogadores das categorias de base de Bahia e Vitória tiveram participação importante em duas vitórias da Seleção Brasileira nesta semana. Sandro Diniz, do Vitória, marcou um dos gols do triunfo da equipe Sub-15 sobre o Uruguai, enquanto Kauê Furquim, do Bahia, deu a assistência para o gol que garantiu a virada do Brasil Sub-17 diante da Venezuela.

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Zagueiro da Fábrica de Talentos marca contra o Uruguai

Na quarta-feira (19), a Seleção Brasileira Sub-15 venceu o Uruguai por 4x0, em amistoso disputado na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Sandro Diniz da Silva, zagueiro das categorias de base do Vitória, foi responsável pelo terceiro gol brasileiro.

Após cobrança de bola parada, o defensor Rubro-negro apareceu na área para completar o cruzamento de cabeça e balançar as redes. Lucas Jorge, Enzo e Kelwvin marcaram os outros gols da Seleção na partida.

Sandro vem sendo convocado com frequência para a equipe Sub-15, que realiza um período de preparação em Teresópolis para a disputa da Liga Evolução da Conmebol. Brasil e Uruguai voltam a se enfrentar no próximo sábado (22), novamente na Granja Comary.

Atacante do Esquadrão dá assistência para virada

Já nesta quinta-feira (20), foi a vez da Seleção Brasileira Sub-17 entrar em campo. O Brasil derrotou a Venezuela por 2 a 1, de virada, também na Granja Comary. Titular da equipe, Kauê Furquim, atacante de 17 anos das categorias de base do Bahia, participou diretamente do gol da vitória brasileira.

O jogador que já vem recebendo chances no time principal do Esquadrão deu a assistência para Marcos Pesseti marcar antes do primeiro minuto do segundo tempo. Rodrigo Junior havia marcado o outro gol da Seleção Brasileira na partida.