Jogadores do Bahia são assaltados a caminho do treino

Três atletas do Esporte Clube Bahia foram assaltados na manhã deste sábado (26), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, enquanto se dirigiam para o treino do dia. Na ocorrência, três assaltantes roubaram um carro.



Os jogadores uruguaios Nicolás Acevedo e Camilo Cándido estavam com o argentino Lucas Mugni indo em direção à Cidade Tricolor. As vítimas estavam em veículo Jeep Renegade branco (placa RUH-5I21) saindo do condomínio Alphaville Litoral Norte quando foram abordadas pelos três suspeitos armados.