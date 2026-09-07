FUTEBOL

Jogadores do Cruzeiro brigam para bater pênalti e leitura labial flagra discussão: 'Vai ficar feio'

Time mineiro superou o Athletico apesar do desentendimento

Wendel de Novais

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:22

Leitura labial revelou discussão entre Kaio Jorge e Matheus Pereira Crédito: Reprodução

Kaio Jorge e Matheus Pereira protagonizaram uma discussão durante a vitória do Cruzeiro por 3 a 1 sobre o Athletico pela disputa de quem cobraria o pênalti que resultou no terceiro gol da equipe mineira. O camisa 19 acabou ficando com a bola e converteu a cobrança, mas a disputa chamou atenção antes e depois da penalidade, já que Matheus havia desperdiçado um pênalti no primeiro tempo.

Segundo uma leitura labial feita pelo especialista e criador de conteúdo Velloso, Kaio teria argumentado que assumiria a cobrança porque seria ruim para Matheus errar novamente. Quando o meia afirmou que não deixaria o companheiro bater, Kaio teria respondido: “Eu vou bater, você não fez o gol. Vai ficar feio se não sair”. A árbitra precisou cobrar agilidade dos jogadores antes da cobrança.

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A situação não terminou com o gol. Durante a comemoração, Matheus Pereira não cumprimentou diretamente Kaio Jorge e, pouco depois, dirigiu-se ao centroavante, chamando-o de egoísta. “Deixa de ser egoísta, você quer jogar para você. Está todo mundo correndo”, teria dito o meia, segundo a leitura labial divulgada.