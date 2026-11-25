FUTEBOL

Jogadores do Vitória cobram 'bicho triplicado' de Fábio Mota após goleada sobre o Inter; veja vídeo

Atletas fizeram festa para receber o presidente no vestiário após vitória por 5 a 2 no Beira-Rio, pelo Brasileirão

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 09:37

Jogadores fizeram festa com Fábio Mota Crédito: Reprodução

A goleada do Vitória sobre o Internacional por 5 a 2, na noite de segunda-feira (23), rendeu uma comemoração especial no vestiário rubro-negro. Depois do resultado no Beira-Rio, em Porto Alegre, os jogadores receberam o presidente Fábio Mota com abraços, cantoria e um pedido em coro: “bicho triplicado”.

A cena foi registrada em vídeo compartilhado pelo próprio dirigente nas redes sociais. Nas imagens, o atacante Erick abre a porta do vestiário para a entrada de Mota, que é cercado pelos atletas. Em clima de descontração, o elenco canta a cobrança pela premiação extra e também entoa “Uh, é Fábio X..!”.

UH É FÁBIO X…. #ForçaEnergiaAxé #PegaLeão #JogaremosJuntos #Brasileirão https://t.co/ptMHRuQKKy — EC Vitória (@ECVitoria) November 24, 2026

O pedido faz referência ao chamado “bicho”, uma gratificação financeira paga a jogadores e integrantes da comissão técnica por resultados específicos ou pelo cumprimento de metas. O valor é separado dos salários e dos direitos de imagem.

A solicitação dos atletas veio após uma vitória importante para a campanha do Leão no Campeonato Brasileiro. O triunfo sobre o Internacional foi o primeiro do Vitória fora de casa nesta edição da competição e marcou a segunda vitória consecutiva da equipe, que havia derrotado o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na rodada anterior.

Vitória fica perto de garantir permanência na Série A

Com o resultado em Porto Alegre, o Vitória chegou aos 44 pontos e assumiu a 13ª colocação do Brasileirão. A equipe abriu vantagem em relação à zona de rebaixamento e ficou próxima de assegurar matematicamente a permanência na primeira divisão.

O Internacional, por outro lado, permaneceu em situação delicada. Com 38 pontos, o Colorado ocupa a 18ª posição e segue na zona de rebaixamento.