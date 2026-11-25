TELEVISÃO

Jogos de futebol desta quarta-feira (25): saiba onde assistir ao vivo

Confira a programação completa com horários das partidas e onde assistir às transmissões

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 06:41

Taça do Brasileirão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A quarta-feira (25) será marcada por uma rodada cheia da Champions League, com oito partidas programadas pela fase de liga. Entre os destaques estão Barcelona x Sabah Baku, às 14h45, e os confrontos das 17h, como PSG x Roma e Lille x Bayern de Munique. Pelo Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Corinthians se enfrentam às 20h, pela 36ª rodada. Veja a agenda completa abaixo:

Jogos de hoje

10h30 - Uruguai x França – Copa do Mundo Sub-17 (3ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

11h - RB Bragantino x Atlético-MG – Copinha Feminina (1ª rodada) | Transmissão: Paulistão (YouTube)

12h30 - Dinamarca x Argentina – Copa do Mundo Sub-17 (3ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h45 - Sabah Baku x Barcelona – Champions League (fase de liga) | Transmissão: TNT e HBO Max

14h45 - Slavia Praga x Villarreal – Champions League (fase de liga) | Transmissão: Space e HBO Max

15h - Corinthians x Ação – Copinha Feminina (1ª rodada) | Transmissão: Paulistão (YouTube)

15h - Sporting Huelva x Levante Badalona – Copa da Rainha (16 avos de final) | Transmissão: ESPN 2 e Disney+

16h - Pisa x Modena – Campeonato Italiano (2ª divisão) | Transmissão: SportyNet (YouTube)

16h30 - Oriental x Atenas – Campeonato Uruguaio (2ª divisão, final do playoff – jogo de ida) | Transmissão: Disney+

17h - PSG x Roma – Champions League (fase de liga) | Transmissão: TNT e HBO Max

17h - Lille x Bayern de Munique – Champions League (fase de liga) | Transmissão: Space, TNT Sports (YouTube) e HBO Max

17h - Club Brugge x Liverpool – Champions League (fase de liga) | Transmissão: HBO Max

17h - Sporting x Manchester United – Champions League (fase de liga) | Transmissão: HBO Max

17h - Internazionale x Stuttgart – Champions League (fase de liga) | Transmissão: HBO Max

17h - Atlético de Madrid x Viking – Champions League (fase de liga) | Transmissão: HBO Max

17h - Shakhtar x Fenerbahçe – Champions League (fase de liga) | Transmissão: HBO Max

17h - Stoke City x Millwall – Campeonato Inglês (2ª divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+

18h - Santos x Sport – Copinha Feminina (1ª rodada) | Transmissão: Paulistão (YouTube)

19h - Fortaleza x Ceará – Taça Fares Lopes (quartas de final) | Transmissão: Metrópoles Esportes (YouTube)

20h - Atlético-MG x Corinthians – Campeonato Brasileiro (36ª rodada) | Transmissão: Premiere

20h - Serra Branca x Campinense – Copa Paraíba (semifinal) | Transmissão: Metrópoles Esportes (YouTube)

21h - Boca Juniors x Independiente Rivadavia – Campeonato Argentino (oitavas de final) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+