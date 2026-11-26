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Jogos de futebol desta quinta-feira (26): saiba onde assistir ao vivo

Confira a programação completa com horários das partidas e onde assistir às transmissões

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 06:06

São Paulo é um dos clubes que entra em campo Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc

A quinta-feira (26) será marcada por uma rodada movimentada da Europa League e da Conference League, com diversos confrontos ao longo da tarde. Pela Europa League, Olympiacos x Milan e Viktoria Plzen x Benfica abrem a programação. Pelo Brasileirão, São Paulo e Remo se enfrentam pela 37ª rodada. Veja a programação completa abaixo:

Jogos de hoje

12h - Marrocos x Espanha - Copa do Mundo Sub-17 (3ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h30 - Al-Faysaly x Al-Diriyah - Campeonato Saudita | Transmissão: BandSports e GOAT (YouTube)

14h45 - Olympiacos x Milan - Europa League (5ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h45 - Viktoria Plzen x Benfica - Europa League (5ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h45 - Dinamo Zagreb x Bayer Leverkusen - Europa League (5ª rodada) | Transmissão: CNN Esportes (YouTube)

14h45 - Olympique de Marseille x Levski Sofia - Europa League (5ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h45 - Celta de Vigo x Bournemouth - Europa League (5ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h45 - Besiktas x Hapoel Beer Sheva - Europa League (5ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h45 - Hearts x Monaco - Conference League (4ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h45 - Ajax x Thun - Conference League (4ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h45 - Brighton x Universitatea Craiova - Conference League (4ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h45 - Iberia Tbilisi x Getafe - Conference League (4ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h45 - Jablonec x Lugano - Conference League (4ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - Juventus x Omonia - Europa League (5ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - Crystal Palace x Real Sociedad - Europa League (5ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - Torreense x Celtic - Europa League (5ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - Lyon x Lilleström - Europa League (5ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - NEC x Rennes - Europa League (5ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - Borac Banja Luka x Atalanta - Conference League (4ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - Braga x KuPS - Conference League (4ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - Freiburg x Twente - Conference League (4ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - CSKA Sofia x Trabzonspor - Conference League (4ª rodada) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - Doncaster x Huddersfield - Campeonato Inglês (3ª divisão) | Transmissão: Disney+

19h - Tirol x Guarani de Juazeiro - Taça Fares Lopes (quartas de final) | Transmissão: Metrópoles Esportes (YouTube)

20h - São Paulo x Remo - Campeonato Brasileiro (37ª rodada) | Transmissão: Premiere

20h - Treze x Nacional-PB - Copa Paraíba (semifinal) | Transmissão: Metrópoles Esportes (YouTube)