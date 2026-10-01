Jogos de futebol hoje (01/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:51
A quinta-feira (1º) será marcada por uma programação movimentada no futebol, com partidas de diferentes competições ao longo do dia. Entre os destaques estão os jogos da Liga das Nações e da Champions League Feminina, além de confrontos do futebol brasileiro. À noite, a bola rola pela Série B do Campeonato Brasileiro, pela Copa Argentina e pela MLS. Confira a lista completa dos jogos do dia, com horários e informações sobre as transmissões.