DIA DE NATIONS LEAGUE

Jogos de futebol hoje (01/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quinta-feira (1º de outubro), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Nations League Crédito: Divulgação/UEFA

A quinta-feira (1º) será marcada por uma programação movimentada no futebol, com partidas de diferentes competições ao longo do dia. Entre os destaques estão os jogos da Liga das Nações e da Champions League Feminina, além de confrontos do futebol brasileiro. À noite, a bola rola pela Série B do Campeonato Brasileiro, pela Copa Argentina e pela MLS. Confira a lista completa dos jogos do dia, com horários e informações sobre as transmissões.

Jogos de hoje (01/10): confira horários e onde assistir