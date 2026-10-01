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Jogos de futebol hoje (01/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quinta-feira (1º de outubro), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Nations League
Taça da Nations League Crédito: Divulgação/UEFA

A quinta-feira (1º) será marcada por uma programação movimentada no futebol, com partidas de diferentes competições ao longo do dia. Entre os destaques estão os jogos da Liga das Nações e da Champions League Feminina, além de confrontos do futebol brasileiro. À noite, a bola rola pela Série B do Campeonato Brasileiro, pela Copa Argentina e pela MLS. Confira a lista completa dos jogos do dia, com horários e informações sobre as transmissões.

Jogos de hoje (01/10): confira horários e onde assistir

  • 13h – Azerbaijão x Liechtenstein — Liga das Nações D | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 13h45 – Austria Vienna (F) x Inter de Milão (F) — Champions League Feminina | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 13h45 – Koge (F) x Servette (F) — Champions League Feminina | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Dinamarca x Portugal — Liga das Nações A | Transmissão: SporTV
  • 15h45 – País de Gales x Noruega — Liga das Nações A | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 15h45 – Alemanha x Sérvia — Liga das Nações A | Transmissão: SporTV 3 e ge tv
  • 15h45 – Grécia x Holanda — Liga das Nações A | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Irlanda x Áustria — Liga das Nações B | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Israel x Kosovo — Liga das Nações B | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Malta x Gibraltar — Liga das Nações D | Transmissão: Disney+
  • 16h – Manchester City (F) x Real Madrid (F) — Champions League Feminina | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 16h – PSG (F) x OH Leuven (F) — Champions League Feminina | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Athletic Club-MG x Sport — Campeonato Brasileiro (Série B) | Transmissão: Disney+
  • 21h – Novorizontino x Goiás — Campeonato Brasileiro (Série B) | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
  • 21h15 – Platense x Estudiantes — Copa Argentina (quartas de final) | Transmissão: Xsports (YouTube)
  • 22h30 – Seattle Sounders x Sporting Kansas City — MLS | Transmissão: Apple TV 

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