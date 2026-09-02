Jogos de futebol hoje (02/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:00
A quarta-feira (2) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com jogos decisivos no Brasil e no exterior. O principal destaque do dia fica por conta dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, com Vitória x Vasco e Santos x Palmeiras, ambos marcados para as 21h30.
Além dos duelos do futebol brasileiro, a programação conta com partidas pelas copas nacionais da Itália e da Alemanha, pela segunda divisão inglesa, pela Copa Argentina e pelas semifinais da Leagues Cup. Confira abaixo todos os jogos desta quarta-feira e onde assistir ao vivo.