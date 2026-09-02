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Jogos de futebol hoje (02/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (2), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:00

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

A quarta-feira (2) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com jogos decisivos no Brasil e no exterior. O principal destaque do dia fica por conta dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, com Vitória x Vasco e Santos x Palmeiras, ambos marcados para as 21h30.

Além dos duelos do futebol brasileiro, a programação conta com partidas pelas copas nacionais da Itália e da Alemanha, pela segunda divisão inglesa, pela Copa Argentina e pelas semifinais da Leagues Cup. Confira abaixo todos os jogos desta quarta-feira e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (02/09): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 10h – Sassuolo x Frosinone — Copa da Itália (16-avos de final) | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 13h – Udinese x Venezia — Copa da Itália (16-avos de final) | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 15h45 – VfL Osnabrück x Bayern de Munique — Copa da Alemanha (32-avos de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h – Burnley x Middlesbrough — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 19h30 – Flamengo x Mirassol — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 21h15 – Vélez Sarsfield x Boca Juniors — Copa Argentina (oitavas de final) | Transmissão: Xsports (TV e YouTube)
  • 21h30 – Vitória x Vasco — Copa do Brasil (oitavas de final) | Transmissão: Globo, SporTV 2, GE TV, Premiere e Prime Video
  • 21h30 – Santos x Palmeiras — Copa do Brasil (oitavas de final) | Transmissão: Globo, SporTV, GE TV, Premiere e Prime Video
  • 22h – Toluca x León-MEX — Leagues Cup (semifinal) | Transmissão: Apple TV
  • 0h30 – América-MEX x Monterrey — Leagues Cup (semifinal) | Transmissão: Apple TV

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