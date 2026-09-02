DIA DE COPA DO BRASIL

Jogos de futebol hoje (02/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (2), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 07:00

Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

A quarta-feira (2) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com jogos decisivos no Brasil e no exterior. O principal destaque do dia fica por conta dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, com Vitória x Vasco e Santos x Palmeiras, ambos marcados para as 21h30.

Além dos duelos do futebol brasileiro, a programação conta com partidas pelas copas nacionais da Itália e da Alemanha, pela segunda divisão inglesa, pela Copa Argentina e pelas semifinais da Leagues Cup. Confira abaixo todos os jogos desta quarta-feira e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (02/09): confira horários e onde assistir ao vivo