Jogos de futebol hoje (03/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06:51
O sábado (3) terá uma programação movimentada no futebol, com partidas por competições nacionais e internacionais. A agenda também conta com amistosos de seleções e a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Entre os destaques estão Brasil x Índia, a final entre Corinthians e São Paulo no futebol feminino e Atlético-MG x RB Bragantino pelo Brasileirão. Confira a lista completa de jogos e onde assistir.