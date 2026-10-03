DIA DE BRASIL EM CAMPO

Jogos de futebol hoje (03/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (3), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06:51

Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O sábado (3) terá uma programação movimentada no futebol, com partidas por competições nacionais e internacionais. A agenda também conta com amistosos de seleções e a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Entre os destaques estão Brasil x Índia, a final entre Corinthians e São Paulo no futebol feminino e Atlético-MG x RB Bragantino pelo Brasileirão. Confira a lista completa de jogos e onde assistir.

Jogos de hoje (03/10): confira horários e onde assistir