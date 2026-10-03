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Jogos de futebol hoje (03/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (3), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06:51

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O sábado (3) terá uma programação movimentada no futebol, com partidas por competições nacionais e internacionais. A agenda também conta com amistosos de seleções e a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Entre os destaques estão Brasil x Índia, a final entre Corinthians e São Paulo no futebol feminino e Atlético-MG x RB Bragantino pelo Brasileirão. Confira a lista completa de jogos e onde assistir.

Jogos de hoje (03/10): confira horários e onde assistir

  • 11h – Brasil x Índia — Amistoso Internacional | Transmissão: Globo, ge tv e SporTV
  • 11h – Avaí x Ceará — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 13h – Croácia x Inglaterra — Liga das Nações A | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Suíça x Eslovênia — Liga das Nações B | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 16h – Atlético-GO x América-MG — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h30 – Corinthians (F) x São Paulo (F) — Campeonato Brasileiro Feminino (final) | Transmissão: Globo, ge tv, SporTV, TV Brasil, UOL Esporte e NSports
  • 17h – Cuiabá x Ponte Preta — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 18h30 – Atlético-MG x RB Bragantino — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 18h30 – Botafogo-SP x Vila Nova — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 21h – Argentina x Burkina Faso — Amistoso Internacional | Transmissão: SporTV
  • 23h – Estados Unidos x México — Amistoso Internacional | Transmissão: ESPN e Disney+

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