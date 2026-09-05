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Jogos de futebol hoje (05/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (5), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:30

Vasco x Fluminense Crédito: Matheus Lima/CRVG

O sábado (5) será movimentado para os amantes do futebol, com partidas importantes pelos principais campeonatos nacionais da Europa e também pelo Campeonato Brasileiro. A programação começa pela manhã e segue até a madrugada, com jogos transmitidos pela TV e por plataformas de streaming.

Entre os destaques do dia estão RB Bragantino x Bahia, Fluminense x Vasco, São Paulo x Atlético-MG, além de grandes confrontos internacionais como Inter de Milão x Napoli, Schalke 04 x Bayern de Munique, Newcastle x Bournemouth e Al Ittihad x Al Nassr. Confira abaixo a lista completa de jogos, horários e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (05/09): confira horários e onde assistir ao vivo