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Jogos de futebol hoje (05/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (5), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:30

Vasco x Fluminense
Vasco x Fluminense Crédito: Matheus Lima/CRVG

O sábado (5) será movimentado para os amantes do futebol, com partidas importantes pelos principais campeonatos nacionais da Europa e também pelo Campeonato Brasileiro. A programação começa pela manhã e segue até a madrugada, com jogos transmitidos pela TV e por plataformas de streaming.

Entre os destaques do dia estão RB Bragantino x Bahia, Fluminense x Vasco, São Paulo x Atlético-MG, além de grandes confrontos internacionais como Inter de Milão x Napoli, Schalke 04 x Bayern de Munique, Newcastle x Bournemouth e Al Ittihad x Al Nassr. Confira abaixo a lista completa de jogos, horários e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (05/09): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 8h30 – Newcastle United x Bournemouth — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 8h30 – Preston North End x Blackburn Rovers — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 10h – Fiorentina x Torino — Campeonato Italiano | Transmissão: SportyNet (YouTube) e Disney+
  • 10h30 – Hoffenheim x Borussia Dortmund — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – Bayer Leverkusen x Union Berlin — Campeonato Alemão | Transmissão: OneFootball
  • 10h30 – Borussia Monchengladbach x Elversberg — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – Werder Bremen x RB Leipzig — Campeonato Alemão | Transmissão: CazéTV e OneFootball
  • 10h30 – Paderborn x Freiburg — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 11h – Manchester City x Coventry City — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 11h – Brentford x Sunderland — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 11h – Brighton x Leeds United — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 11h – Fulham x Crystal Palace — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 11h – Nottingham Forest x Tottenham — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 11h – Burnley x Bristol City — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: N Sports
  • 11h15 – Athletic Bilbao x Atlético de Madrid — Campeonato Espanhol | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 11h30 – NEC Nijmegen x Feyenoord — Campeonato Holandês | Transmissão: Disney+
  • 12h15 – Lens x Lorient — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 12h55 – Al Taawoun x Al Fateh — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 13h – Inter de Milão x Napoli — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 13h30 – Schalke 04 x Bayern de Munique — Campeonato Alemão | Transmissão: SporTV e OneFootball
  • 13h30 – Hull City x Aston Villa — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 13h30 – Rayo Vallecano x Racing Santander — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 14h – Fenerbahce x Besiktas — Campeonato Turco | Transmissão: Disney+
  • 14h – Alverca x Braga — Campeonato Português | Transmissão: N Sports e Disney+
  • 14h – Marítimo x Benfica — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 15h – Ajax x PSV — Campeonato Holandês | Transmissão: ESPN 3 e Disney+
  • 15h – Al Ittihad x Al Nassr — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT, Band, Bandsports e Esporte na Band (YouTube)
  • 15h45 – Roma x Atalanta — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Le Havre x Brest — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 15h45 – Nice x Le Mans — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 15h45 – St. Truiden x RAAL La Louvière — Campeonato Belga | Transmissão: DAZN
  • 16h – Villarreal x Deportivo A Coruña — Campeonato Espanhol | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 16h – RB Bragantino x Bahia — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 16h – Goiás x Fortaleza — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
  • 16h – Novorizontino x Avaí — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 16h – Swansea City x Wrexham — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 16h30 – Sporting x Nacional da Madeira — Campeonato Português | Transmissão: N Sports e Disney+
  • 16h30 – Ferroviária (F) x Flamengo (F) — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: Globo, ge tv, SporTV, TV Brasil e UOL Esporte
  • 16h30 – São Paulo (F) x Grêmio (F) — Campeonato Brasileiro Feminino | Transmissão: Globo e SporTV 2
  • 18h – Juventude x Atlético-GO — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Canal GOAT, Xsports e Disney+
  • 18h30 – São Paulo x Atlético-MG — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 18h30 – Ceará x Sport — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 19h – San Lorenzo x Talleres — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 20h30 – Charlotte x Houston Dynamo — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Columbus Crew x Colorado Rapids — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Cincinnati x DC United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Inter Miami x Atlanta United — MLS | Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
  • 20h30 – Orlando City x San Diego — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Philadelphia Union x Montreal — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Toronto x Chicago Fire — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h – Fluminense x Vasco — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 21h30 – Austin x San Jose Earthquakes — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Dallas x Sporting Kansas City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Seattle Sounders x RB New York — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h – América-MEX x Tijuana — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 22h30 – LA Galaxy x New England Revolution — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Real Salt Lake x Los Angeles FC — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Portland Timbers x Minnesota United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Vancouver Whitecaps x St. Louis City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 0h – Atlas x Atlante — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)

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