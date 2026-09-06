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Jogos de futebol hoje (06/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa deste domingo (6), com os horários das partidas e onde assistir aos jogos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 07:30

Raphinha celebra gol pelo Barcelona
Raphinha celebra gol pelo Barcelona Crédito: Marc Graupera/FCBarcelona

O domingo (6) será de muitos jogos importantes para os fãs de futebol, com confrontos pelos principais campeonatos nacionais da Europa, além de uma rodada movimentada do Campeonato Brasileiro e a final da Leagues Cup.

Entre os destaques estão Valencia x Barcelona, Arsenal x Chelsea, Juventus x Milan, além de quatro partidas do Brasileirão, com Remo x Flamengo, Internacional x Santos, Cruzeiro x Athletico-PR e Botafogo x Palmeiras. Confira abaixo a programação completa, com horários e onde assistir a cada jogo ao vivo.

Jogos de hoje (06/09): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 8h – Birmingham x Wolverhampton — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: N Sports, ESPN e Disney+
  • 9h30 – Heerenveen x AZ Alkmaar — Campeonato Holandês | Transmissão: Disney+
  • 10h – Everton x Manchester United — Campeonato Inglês | Transmissão: CazéTV e Disney+
  • 10h – Parma x Monza — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 10h – Frosinone x Venezia — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 10h – Troyes x Strasbourg — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 10h30 – Hamburgo x Mainz — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet, Jovem Pan Esportes (YouTube) e OneFootball
  • 10h30 – Manchester City (F) x Birmingham (F) — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: Xsports
  • 11h – Coritiba x Mirassol — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 11h – Londrina x Operário-PR — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 11h15 – Valencia x Barcelona — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 11h30 – Santa Clara x Rio Ave — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 12h15 – Angers x Rennes — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 12h30 – Arsenal x Chelsea — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 12h30 – Eintracht Frankfurt x Augsburg — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
  • 13h – Bologna x Sassuolo — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 13h30 – Deportivo Alavés x Osasuna — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 13h30 – Málaga x Levante — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 13h30 – Anderlecht x Genk — Campeonato Belga | Transmissão: DAZN
  • 14h – Trabzonspor x Genclerbirligi — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 14h – Vitória de Guimarães x Casa Pia — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Juventus x Milan — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Olympique de Marseille x Paris FC — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 16h – Remo x Flamengo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo, ge tv e Premiere
  • 16h – Internacional x Santos — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo e Premiere
  • 16h – Cruzeiro x Athletico-PR — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Globo e Premiere
  • 16h – Espanyol x Sevilla — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h30 – Gil Vicente x Académico de Viseu — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 18h30 – Botafogo x Palmeiras — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
  • 18h30 – Ponte Preta x São Bernardo — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 19h – León-MEX x América-MEX — Leagues Cup (disputa pelo 3º lugar) | Transmissão: Apple TV
  • 19h30 – Corinthians x Chapecoense — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Prime Video
  • 22h15 – Toluca x Monterrey — Leagues Cup (final) | Transmissão: Apple TV e Disney+

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