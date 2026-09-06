DIA DE LIGAS EUROPEIAS

Jogos de futebol hoje (06/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa deste domingo (6), com os horários das partidas e onde assistir aos jogos

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 07:30

Raphinha celebra gol pelo Barcelona Crédito: Marc Graupera/FCBarcelona

O domingo (6) será de muitos jogos importantes para os fãs de futebol, com confrontos pelos principais campeonatos nacionais da Europa, além de uma rodada movimentada do Campeonato Brasileiro e a final da Leagues Cup.

Entre os destaques estão Valencia x Barcelona, Arsenal x Chelsea, Juventus x Milan, além de quatro partidas do Brasileirão, com Remo x Flamengo, Internacional x Santos, Cruzeiro x Athletico-PR e Botafogo x Palmeiras. Confira abaixo a programação completa, com horários e onde assistir a cada jogo ao vivo.

Jogos de hoje (06/09): confira horários e onde assistir ao vivo