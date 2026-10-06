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Jogos de futebol hoje (06/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta terça-feira (6), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:51

Messi fez dois xontra Crédito: Reprodução/FIFA

A terça-feira (6) terá uma programação movimentada no futebol, com destaque para o jogo de despedida de Messi com a Argentina, além de uma série de partidas pela Liga das Nações, amistosos internacionais e jogos pela Série B. Entre os destaques estão os confrontos da Liga das Nações A, além de Estados Unidos x Canadá. No futebol brasileiro, também haverá partidas pela segunda divisão. Confira a lista completa.

Jogos de hoje (06/10): confira horários e onde assistir