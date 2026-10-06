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Jogos de futebol hoje (06/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta terça-feira (6), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:51

Messi fez dois xontra
Messi fez dois xontra Crédito: Reprodução/FIFA

A terça-feira (6) terá uma programação movimentada no futebol, com destaque para o jogo de despedida de Messi com a Argentina, além de uma série de partidas pela Liga das Nações, amistosos internacionais e jogos pela Série B. Entre os destaques estão os confrontos da Liga das Nações A, além de Estados Unidos x Canadá. No futebol brasileiro, também haverá partidas pela segunda divisão. Confira a lista completa.

Jogos de hoje (06/10): confira horários e onde assistir

  • 11h – Cazaquistão x Ilhas Faroé — Liga das Nações C | Transmissão: SporTV 2
  • 15h45 – Croácia x Espanha — Liga das Nações A | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Inglaterra x República Tcheca — Liga das Nações A | Transmissão: SporTV
  • 15h45 – Escócia x Eslovênia — Liga das Nações B | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 – Suíça x Macedônia do Norte — Liga das Nações B | Transmissão: SporTV 2
  • 15h45 – Albânia x San Marino — Liga das Nações C | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Belarus x Finlândia — Liga das Nações C | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Estônia x Islândia — Liga das Nações C | Transmissão: SporTV 3
  • 15h45 – Luxemburgo x Bulgária — Liga das Nações C | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Moldávia x Eslováquia — Liga das Nações C | Transmissão: Disney+
  • 19h – Argentina x Benim — Amistoso Internacional | Transmissão: ge tv e SporTV
  • 19h30 – Sport x São Bernardo — Série B | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Goiás x Athletic Club-MG — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 21h – Estados Unidos x Canadá — Amistoso Internacional | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 – Chicago Fire x Vancouver Whitecaps — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h35 – Ponte Preta x Juventude — Série B | Transmissão: Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

Tags:

Lionel Messi Argentina

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