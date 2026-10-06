Jogos de futebol hoje (06/10): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:51
A terça-feira (6) terá uma programação movimentada no futebol, com destaque para o jogo de despedida de Messi com a Argentina, além de uma série de partidas pela Liga das Nações, amistosos internacionais e jogos pela Série B. Entre os destaques estão os confrontos da Liga das Nações A, além de Estados Unidos x Canadá. No futebol brasileiro, também haverá partidas pela segunda divisão. Confira a lista completa.