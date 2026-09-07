DIA DE BRASILEIRÃO

Jogos de futebol hoje (07/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta segunda-feira (7), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:00

Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

A segunda-feira (7) terá uma programação mais enxuta, mas com partidas importantes pelo futebol brasileiro e pelos principais campeonatos europeus. O dia começa com jogos na Europa e na Arábia Saudita e termina com um confronto pelo Brasileirão.

O principal destaque do dia será Vitória x Grêmio, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Confira abaixo todos os jogos, horários e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (07/09): confira horários e onde assistir ao vivo