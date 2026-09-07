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Jogos de futebol hoje (07/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta segunda-feira (7), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:00

Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro
Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

A segunda-feira (7) terá uma programação mais enxuta, mas com partidas importantes pelo futebol brasileiro e pelos principais campeonatos europeus. O dia começa com jogos na Europa e na Arábia Saudita e termina com um confronto pelo Brasileirão.

O principal destaque do dia será Vitória x Grêmio, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Confira abaixo todos os jogos, horários e onde assistir ao vivo.

Jogos de hoje (07/09): confira horários e onde assistir ao vivo

  • 13h30 – Cagliari x Lecce — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 14h – Getafe x Celta de Vigo — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 15h – Al Hilal x Neom — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 15h45 – Udinese x Lazio — Campeonato Italiano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 16h15 – Estoril x Arouca — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 16h30 – Elche x Real Sociedad — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 17h – Corinthians (F) x Cruzeiro (F) — Campeonato Brasileiro Feminino (quartas de final) | Transmissão: SporTV
  • 20h – Vitória x Grêmio — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere

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