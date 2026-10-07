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Jogos de futebol hoje (07/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (7), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Série A do Campeonato Brasileiro Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

A quarta-feira (7) terá uma programação movimentada no futebol brasileiro, com uma rodada repleta de partidas pelo Campeonato Brasileiro e pela segunda divisão. Entre os destaques estão Internacional x Corinthians, Vitória x Chapecoense, Botafogo x Vasco e Cruzeiro x São Paulo. Confira a lista completa de jogos e onde assistir.

Jogos de hoje (07/10): confira horários e onde assistir

19h30 – Internacional x Corinthians — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

19h30 – Remo x Grêmio — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere

19h30 – RB Bragantino x Mirassol — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere

19h30 – Operário-PR x Botafogo-SP — Série B | Transmissão: Disney+

19h30 – Avaí x Londrina — Série B | Transmissão: Disney+

**20h – Vitória x Chapecoense** — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere

20h30 – Botafogo x Vasco — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Prime Video

20h30 – CRB x Atlético-GO — Série B | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

20h30 – América-MG x Fortaleza — Série B | Transmissão: ESPN e Disney+

20h30 – Vila Nova x Cuiabá — Série B | Transmissão: Disney+