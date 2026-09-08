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Jogos de futebol hoje (08/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta terça-feira (8), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:00

Taça da Liga dos Campeões
Taça da Liga dos Campeões Crédito: Champions League/Divulgação

A terça-feira (8) será movimentada para os fãs de futebol, com grandes confrontos internacionais e partidas decisivas em competições continentais. A programação conta com jogos da Champions League, além de duelos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana.

Entre os destaques do dia estão Real Madrid x Inter de Milão, Borussia Dortmund x Villarreal e Porto x Manchester City, pela Champions League. No futebol sul-americano, Fluminense x Platense, pela Libertadores, além de Independiente Santa Fe x Vasco e Boca Juniors x São Paulo, pela Sul-Americana, também entram em campo. 

Jogos de hoje (08/09): confira horários e onde assistir

  • 12h30 – Al Ettifaq x Al Faisaly — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 13h45 – Club Brugge x Aston Villa — Champions League | Transmissão: TNT e HBO Max
  • 13h45 – AEK Atenas x LASK Linz — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 15h – Al Ittihad x Al Fayha — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT, Xsports e Sportv
  • 15h – Al Qadsiah x Al Ahli — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 15h45 – Bournemouth x Lincoln City — Copa da Liga Inglesa (16-avos de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – Crystal Palace x Middlesbrough — Copa da Liga Inglesa (16-avos de final) | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Sunderland x Hull City — Copa da Liga Inglesa (16-avos de final) | Transmissão: Disney+
  • 16h – Real Madrid x Inter de Milão — Champions League | Transmissão: SBT, TNT e HBO Max
  • 16h – Borussia Dortmund x Villarreal — Champions League | Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
  • 16h – Porto x Manchester City — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 16h – Lille x Real Betis — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Millwall x Newcastle United — Copa da Liga Inglesa (16-avos de final) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 16h – Bolton x West Ham — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 3 e Disney+
  • 19h – Fluminense x Platense — Copa Libertadores (quartas de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h – Independiente Santa Fe x Vasco — Copa Sul-Americana (quartas de final) | Transmissão: Paramount+
  • 20h30 – Cuiabá x Athletic Club-MG — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 21h30 – Boca Juniors x São Paulo — Copa Sul-Americana (quartas de final) | Transmissão: SBT, ESPN e Disney+
  • 21h30 – Criciúma x Juventude — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Canal GOAT, Xsports, ESPN 4 e Disney+

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