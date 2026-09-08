DIA DE CHAMPIONS

Jogos de futebol hoje (08/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta terça-feira (8), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:00

Taça da Liga dos Campeões Crédito: Champions League/Divulgação

A terça-feira (8) será movimentada para os fãs de futebol, com grandes confrontos internacionais e partidas decisivas em competições continentais. A programação conta com jogos da Champions League, além de duelos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana.

Entre os destaques do dia estão Real Madrid x Inter de Milão, Borussia Dortmund x Villarreal e Porto x Manchester City, pela Champions League. No futebol sul-americano, Fluminense x Platense, pela Libertadores, além de Independiente Santa Fe x Vasco e Boca Juniors x São Paulo, pela Sul-Americana, também entram em campo.

Jogos de hoje (08/09): confira horários e onde assistir