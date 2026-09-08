Jogos de futebol hoje (08/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:00
A terça-feira (8) será movimentada para os fãs de futebol, com grandes confrontos internacionais e partidas decisivas em competições continentais. A programação conta com jogos da Champions League, além de duelos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana.
Entre os destaques do dia estão Real Madrid x Inter de Milão, Borussia Dortmund x Villarreal e Porto x Manchester City, pela Champions League. No futebol sul-americano, Fluminense x Platense, pela Libertadores, além de Independiente Santa Fe x Vasco e Boca Juniors x São Paulo, pela Sul-Americana, também entram em campo.