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Jogos de futebol hoje (09/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (9), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:00

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

A quarta-feira (9) será de muitos jogos importantes pelo futebol nacional e internacional. A programação reúne partidas da Champions League, além de confrontos decisivos pelas quartas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Entre os destaques do dia estão Barcelona x Feyenoord, Napoli x Arsenal e Liverpool x Atlético de Madrid, pela Champions League. No futebol sul-americano, Palmeiras x LDU e Estudiantes x Corinthians são os principais jogos da Libertadores, enquanto Santos x Atlético-MG movimentam a Sul-Americana.

Jogos de hoje (09/09): confira horários e onde assistir

  • 13h45 – Barcelona x Feyenoord — Champions League | Transmissão: TNT e HBO Max
  • 13h45 – Stuttgart x Viking — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 15h – Al Nassr x Abha — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT, Sportv e Xsports
  • 16h – Napoli x Arsenal — Champions League | Transmissão: Space, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
  • 16h – Liverpool x Atlético de Madrid — Champions League | Transmissão: TNT e HBO Max
  • 16h – PSG x Slovan Bratislava — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Sporting x Galatasaray — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Chelsea x Leeds United — Copa da Liga Inglesa (16-avos de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h – Charlton Athletic x Queens Park Rangers — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 16h45 – Moreirense x Benfica — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 19h – Palmeiras x LDU — Copa Libertadores (quartas de final) | Transmissão: Paramount+
  • 19h – Santos x Atlético-MG — Copa Sul-Americana (quartas de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h30 – Fortaleza x Avaí — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 19h30 – Botafogo-SP x Novorizontino — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – América-MG x Náutico — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Operário-PR x CRB — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Atlanta United x Orlando City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Montreal x Charlotte — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – DC United x Columbus Crew — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Philadelphia Union x Cincinnati — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Toronto x Nashville — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h – New York City x New England Revolution — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Estudiantes x Corinthians — Copa Libertadores (quartas de final) | Transmissão: Globo, ge tv e Paramount+
  • 21h30 – Atlético-GO x Ceará — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
  • 21h30 – Austin x Colorado Rapids — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Chicago Fire x Inter Miami — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Houston Dynamo x Real Salt Lake — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Minnesota United x Dallas — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Vancouver Whitecaps x LA Galaxy — MLS | Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
  • 23h30 – LAFC x New York Red Bulls — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Portland Timbers x St. Louis City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – San Diego x San Jose Earthquakes — MLS | Transmissão: Apple TV

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