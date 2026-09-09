Jogos de futebol hoje (09/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
A quarta-feira (9) será de muitos jogos importantes pelo futebol nacional e internacional. A programação reúne partidas da Champions League, além de confrontos decisivos pelas quartas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.
Entre os destaques do dia estão Barcelona x Feyenoord, Napoli x Arsenal e Liverpool x Atlético de Madrid, pela Champions League. No futebol sul-americano, Palmeiras x LDU e Estudiantes x Corinthians são os principais jogos da Libertadores, enquanto Santos x Atlético-MG movimentam a Sul-Americana.