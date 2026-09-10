DIA DE LIBERTADORES

Jogos de futebol hoje (10/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quinta-feira (10), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:00

Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/CRF

A quinta-feira (10) terá grandes confrontos pelo futebol internacional e nacional. A programação conta com partidas da Champions League, além de duelos decisivos pelas quartas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Entre os destaques do dia estão Bayern de Munique x Bodø/Glimt e Manchester United x Sabah, pela Champions League. No futebol sul-americano, Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores, enquanto Cienciano x Montevideo City Torque movimentam a Sul-Americana.

Jogos de hoje (10/09): confira horários e onde assistir