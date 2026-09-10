Jogos de futebol hoje (10/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:00
A quinta-feira (10) terá grandes confrontos pelo futebol internacional e nacional. A programação conta com partidas da Champions League, além de duelos decisivos pelas quartas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.
Entre os destaques do dia estão Bayern de Munique x Bodø/Glimt e Manchester United x Sabah, pela Champions League. No futebol sul-americano, Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores, enquanto Cienciano x Montevideo City Torque movimentam a Sul-Americana.