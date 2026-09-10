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Jogos de futebol hoje (10/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quinta-feira (10), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:00

Flamengo
Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/CRF

A quinta-feira (10) terá grandes confrontos pelo futebol internacional e nacional. A programação conta com partidas da Champions League, além de duelos decisivos pelas quartas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Entre os destaques do dia estão Bayern de Munique x Bodø/Glimt e Manchester United x Sabah, pela Champions League. No futebol sul-americano, Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores, enquanto Cienciano x Montevideo City Torque movimentam a Sul-Americana.

Jogos de hoje (10/09): confira horários e onde assistir

  • 13h45 – Fenerbahçe x Roma — Champions League | Transmissão: TNT, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
  • 13h45 – PSV x Shakhtar Donetsk — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 16h – Bayern de Munique x Bodo/Glimt — Champions League | Transmissão: TNT e HBO Max
  • 16h – Manchester United x Sabah — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 16h – Como x RB Leipzig — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Slavia Praga x Lens — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h15 – Estrela Amadora x Braga — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 19h30 – São Bernardo x Londrina — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Sportv e Premiere
  • 19h30 – Vila Nova x Goiás — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 21h30 – Independiente del Valle x Flamengo — Copa Libertadores (quartas de final) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 21h30 – Cienciano x Montevideo City Torque — Copa Sul-Americana (quartas de final) | Transmissão: Paramount+
  • 21h30 – Sport x Ponte Preta — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+

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