DIA DE PREMIER LEAGUE

Jogos de futebol hoje (10/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (10), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 07:51

Premier League Crédito: Divulgação

O sábado (10) terá uma programação recheada de futebol, com partidas desde o início da manhã até a madrugada de domingo. A agenda reúne jogos dos principais campeonatos europeus, confrontos da MLS e duelos do futebol brasileiro. Entre os destaques estão Arsenal x Leeds United, Chelsea x Bournemouth, Manchester United x Tottenham, Barcelona x Getafe e Real Madrid x Villarreal. No Brasileirão, Vasco enfrenta o Remo, enquanto São Paulo recebe o Vitória. O dia também terá o amistoso entre Brasil e Argentina no futebol feminino. Confira a lista completa.

Jogos de hoje (10/10): confira horários e onde assistir