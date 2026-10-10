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Jogos de futebol hoje (10/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste sábado (10), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 07:51

Premier League
Premier League Crédito: Divulgação

O sábado (10) terá uma programação recheada de futebol, com partidas desde o início da manhã até a madrugada de domingo. A agenda reúne jogos dos principais campeonatos europeus, confrontos da MLS e duelos do futebol brasileiro. Entre os destaques estão Arsenal x Leeds United, Chelsea x Bournemouth, Manchester United x Tottenham, Barcelona x Getafe e Real Madrid x Villarreal. No Brasileirão, Vasco enfrenta o Remo, enquanto São Paulo recebe o Vitória. O dia também terá o amistoso entre Brasil e Argentina no futebol feminino. Confira a lista completa.

Jogos de hoje (10/10): confira horários e onde assistir

  • 8h30 – Arsenal x Leeds United — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 9h – Rayo Vallecano x Athletic Bilbao — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 10h – Genoa x Fiorentina — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 10h – Samsunspor x Trabzonspor — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN 3 e Disney+
  • 10h30 – Augsburg x Bayern de Munique — Campeonato Alemão | Transmissão: SporTV, SportyNet (YouTube) e OneFootball
  • 10h30 – Mainz x Bayer Leverkusen — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – Paderborn x Stuttgart — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – Union Berlin x Elversberg — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 10h30 – Hoffenheim x Hamburgo — Campeonato Alemão | Transmissão: OneFootball
  • 11h – Chelsea x Bournemouth — Campeonato Inglês | Transmissão: CazéTV e Disney+
  • 11h – Sunderland x Brighton — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 11h – Aston Villa x Brentford — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 11h – Ipswich Town x Fulham — Campeonato Inglês | Transmissão: Disney+
  • 11h15 – Deportivo Alavés x Atlético de Madrid — Campeonato Espanhol | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 11h30 – Casa Pia x Santa Clara — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 12h15 – Lille x Le Havre — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 13h – Inter de Milão x Parma — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 13h30 – Manchester United x Tottenham — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 13h30 – Barcelona x Getafe — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 13h30 – RB Leipzig x Eintracht Frankfurt — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube), Xsports e OneFootball
  • 14h – Marítimo x Porto — Campeonato Português | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 14h – Toronto x Montreal — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 15h – Al Hilal x Al Ittihad — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e BandSports
  • 15h30 – Chicago Fire x New York City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 15h45 – Napoli x Frosinone — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 15h45 – PSG x Le Mans — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 15h45 – Monaco x Toulouse — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 15h45 – Lorient x Paris FC — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 15h45 – Brest x Angers — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 15h45 – Estados Unidos (F) x Espanha (F) — Amistoso Feminino | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 16h – Real Madrid x Villarreal — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h – Ajax x NEC Nijmegen — Campeonato Holandês | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 16h30 – Brasil (F) x Argentina (F) — Amistoso Feminino | Transmissão: Globo, ge tv e SporTV
  • 16h30 – Académico de Viseu x Estoril — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 17h – Vasco x Remo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Record, Premiere e CazéTV
  • 20h30 – Atlanta United x Cincinnati — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Charlotte x Dallas — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Inter Miami x DC United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – New England Revolution x Seattle Sounders — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – New York Red Bulls x San Diego — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Orlando City x Columbus Crew — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Philadelphia Union x Real Salt Lake — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h – São Paulo x Vitória — Campeonato Brasileiro | Transmissão: SporTV e Premiere
  • 21h30 – River Plate x Estudiantes de Rio Cuarto — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 21h30 – Austin x Nashville — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Minnesota United x Houston Dynamo — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Sporting Kansas City x Portland Timbers — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h – Atlas x Chivas Guadalajara — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)
  • 22h30 – Colorado Rapids x San Jose Earthquakes — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Los Angeles FC x Vancouver Whitecaps — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 0h (madrugada de domingo) – América-MEX x Monterrey — Campeonato Mexicano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube)

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