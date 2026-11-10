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Jogos de futebol hoje (10/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação com horários das partidas e onde assistir às transmissões

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:04

Jogo da Copa do Rei está entre os destaques
Jogo da Copa do Rei está entre os destaques Crédito: Reprodução

A terça-feira (10) terá uma programação movimentada no futebol internacional, com destaque para os confrontos da Liga dos Campeões Feminina. Entre os duelos do dia estão Real Madrid x Paris FC, às 14h45, PSG x Bayern de Munique e Inter de Milão x Manchester City, ambos às 17h. Pela Copa do Rei da Espanha, o Valencia enfrenta o Taverner, também às 17h.

O futebol brasileiro também estará representado na programação. Às 14h30, o Stein Cascavel enfrenta o Llaneros, da Colômbia, pela Libertadores de Futsal Feminino. A partida terá transmissão pelo XSports, SporTV 2 e Canal Gol BR, no YouTube.

Além do futebol, a agenda esportiva conta com atrações em outras modalidades. No tênis, o WTA Finals terá confrontos entre Kostyuk e Pegula, às 17h, e Gauff e Noskova, às 18h30. Já no vôlei, São José-SP enfrenta Montes Claros, às 18h30, e Norde encara o Sada-Cruzeiro, às 21h, pela Superliga Masculina. No basquete, Flamengo e Franca se enfrentam pelo NBB, às 20h30.

Jogos de hoje

8h40 - Brasil x Hungria - Olimpíadas da Juventude (handebol de praia) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

14h30 - Llaneros-COL x Stein Cascavel - Libertadores de Futsal Feminino | Transmissão: XSports, SporTV 2 e Canal Gol BR (YouTube)

14h45 - Real Madrid F x Paris FC F - Liga dos Campeões Feminina | Transmissão: ESPN 4

14h45 - Häcken F x Chelsea F - Liga dos Campeões Feminina | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube)

17h - Tavernes x Valencia - Copa do Rei | Transmissão: ESPN 2

17h - PSG F x Bayern F - Liga dos Campeões Feminina | Transmissão: ESPN

17h - Inter de Milão F x Manchester City F - Liga dos Campeões Feminina | Transmissão: ESPN 4

Outros destaques

9h - ISA Games 2026 - Surfe (eliminatórias) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

11h - Olimpíadas da Juventude - Atletismo (finais) | Transmissão: CazéTV (YouTube)

17h - Kostyuk x Pegula - WTA Finals | Transmissão: Disney+

18h30 - Gauff x Noskova - WTA Finals | Transmissão: Disney+

18h30 - São José-SP x Montes Claros - Superliga Masculina de Vôlei | Transmissão: GETV (YouTube)

20h30 - Flamengo x Franca - NBB | Transmissão: ESPN 2

21h - Duke x Michigan State - NCAA Basquete | Transmissão: ESPN 3

21h - Norde x Sada-Cruzeiro - Superliga Masculina de Vôlei | Transmissão: SporTV 2

22h - Philadelphia 76ers x Boston Celtics - NBA | Transmissão: Prime Video

23h30 - Kentucky x Kansas - NCAA Basquete | Transmissão: ESPN 3

1h - Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder - NBA | Transmissão: Prime Video

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