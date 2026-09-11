Jogos de futebol hoje (11/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:00
A sexta-feira (11) terá uma programação movimentada no futebol nacional e internacional. O dia conta com partidas pelos principais campeonatos europeus, além de duelos pelo Campeonato Brasileiro e pelo futebol da Arábia Saudita.
Entre os destaques estão Coritiba x Athletico-PR, pelo Brasileirão, e Boca Juniors x Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino. Na Europa, Rennes x Olympique de Marseille, Sevilla x Valencia e Venezia x Fiorentina também entram em campo.