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Jogos de futebol hoje (11/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (11), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:00

Athletico x Coritiba: 1 ponto Crédito: JP Pacheco/Coritiba

A sexta-feira (11) terá uma programação movimentada no futebol nacional e internacional. O dia conta com partidas pelos principais campeonatos europeus, além de duelos pelo Campeonato Brasileiro e pelo futebol da Arábia Saudita.

Entre os destaques estão Coritiba x Athletico-PR, pelo Brasileirão, e Boca Juniors x Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino. Na Europa, Rennes x Olympique de Marseille, Sevilla x Valencia e Venezia x Fiorentina também entram em campo.

Jogos de hoje (11/09): confira horários e onde assistir