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Jogos de futebol hoje (11/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta sexta-feira (11), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:00

Athletico x Coritiba: 1 ponto
Athletico x Coritiba: 1 ponto Crédito: JP Pacheco/Coritiba

A sexta-feira (11) terá uma programação movimentada no futebol nacional e internacional. O dia conta com partidas pelos principais campeonatos europeus, além de duelos pelo Campeonato Brasileiro e pelo futebol da Arábia Saudita.

Entre os destaques estão Coritiba x Athletico-PR, pelo Brasileirão, e Boca Juniors x Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino. Na Europa, Rennes x Olympique de Marseille, Sevilla x Valencia e Venezia x Fiorentina também entram em campo.

Jogos de hoje (11/09): confira horários e onde assistir

  • 12h25 – Al Qadsiah x Al Ettifaq — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 12h45 – Al Faisaly x Al Ittihad — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT e Bandsports
  • 14h – Besiktas x Erzurumspor — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 15h – AZ Alkmaar x Willem II — Campeonato Holandês | Transmissão: Disney+
  • 15h – Al Ahli x Al Hazem — Campeonato Saudita | Transmissão: Canal GOAT
  • 15h30 – Union Berlin x Schalke 04 — Campeonato Alemão | Transmissão: Sportv e OneFootball
  • 15h45 – Venezia x Fiorentina — Campeonato Italiano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 15h45 – Rennes x Olympique de Marseille — Campeonato Francês | Transmissão: Xsports e CazéTV
  • 16h – Sevilla x Valencia — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h – West Ham x Wrexham — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 21h – Coritiba x Athletico-PR — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Sportv e Premiere
  • 21h30 – Boca Juniors x Central Córdoba — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN e Disney+

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