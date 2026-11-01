DIA DE COPA DO BRASIL

Jogos de futebol hoje (1º/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste domingo (1º), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 07:51

Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

O domingo de futebol terá grandes atrações na Europa e no Brasil. Na Inglaterra, Liverpool e Arsenal fazem um dos principais confrontos do dia. Na Espanha, o Real Madrid visita o Racing Santander, enquanto o clássico entre Athletic Bilbao e Real Sociedad movimenta o futebol basco. Na Itália, Juventus e Napoli também se enfrentam. No Brasil, a programação é marcada pelos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras e Vasco entram em campo às 16h, enquanto Grêmio e Atlético-MG se enfrentam às 18h30. Pelo Campeonato Argentino, Boca Juniors e River Plate disputam mais uma edição do Superclássico.

Jogos de hoje (1º/11): confira horários e onde assistir