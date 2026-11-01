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Jogos de futebol hoje (1º/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol deste domingo (1º), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 07:51

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

O domingo de futebol terá grandes atrações na Europa e no Brasil. Na Inglaterra, Liverpool e Arsenal fazem um dos principais confrontos do dia. Na Espanha, o Real Madrid visita o Racing Santander, enquanto o clássico entre Athletic Bilbao e Real Sociedad movimenta o futebol basco. Na Itália, Juventus e Napoli também se enfrentam. No Brasil, a programação é marcada pelos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras e Vasco entram em campo às 16h, enquanto Grêmio e Atlético-MG se enfrentam às 18h30. Pelo Campeonato Argentino, Boca Juniors e River Plate disputam mais uma edição do Superclássico.

Jogos de hoje (1º/11): confira horários e onde assistir

  • 8h30 – Como x Venezia — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 9h – London City Lionesses (F) x Manchester City (F) — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: Canal GOAT
  • 10h – Getafe x Sevilla — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 10h – Trabzonspor x Gaziantep — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 11h – Lazio x Cagliari — Campeonato Italiano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 11h – Frosinone x Torino — Campeonato Italiano | Transmissão: Disney+
  • 11h – Strasbourg x Auxerre — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 11h30 – Union Berlin x Colônia — Campeonato Alemão | Transmissão: Canal GOAT e OneFootball
  • 11h50 – Hearts x Hibernian — Copa da Liga Escocesa | Transmissão: Canal GOAT
  • 11h50 – Charlton (F) x Chelsea (F) — Campeonato Inglês Feminino | Transmissão: Canal GOAT
  • 12h15 – Racing Santander x Real Madrid — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 12h30 – Arouca x Nacional da Madeira — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 13h15 – Paris FC x Monaco — Campeonato Francês | Transmissão: XSports e CazéTV
  • 13h15 – Lyon x Angers — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 13h30 – Liverpool x Arsenal — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 13h30 – Eintracht Frankfurt x Hamburgo — Campeonato Alemão | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
  • 14h – Lecce x Genoa — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h30 – Elche x Valencia — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 15h – Boca Juniors x River Plate — Campeonato Argentino | Transmissão: ESPN 3 e Disney+
  • 15h – Académico de Viseu x Rio Ave — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 15h – Marítimo x Santa Clara — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 16h – Palmeiras x Vasco — Copa do Brasil (semifinal) | Transmissão: Globo, ge tv, SporTV, Premiere e Prime Video
  • 16h – Londrina x América-MG — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 16h45 – Juventus x Napoli — Campeonato Italiano | Transmissão: CazéTV e Disney+
  • 16h45 – Olympique de Marseille x Toulouse — Campeonato Francês | Transmissão: CazéTV
  • 17h – Athletic Bilbao x Real Sociedad — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 17h30 – Braga x Famalicão — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 18h30 – Grêmio x Atlético-MG — Copa do Brasil (semifinal) | Transmissão: SporTV, Premiere e Prime Video
  • 18h30 – Cuiabá x São Bernardo — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 18h30 – Novorizontino x Operário-PR — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 18h30 – Atlanta United x Toronto — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 18h30 – Nashville x RB New York — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 18h30 – Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h – New England Revolution x Inter Miami — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Los Angeles FC x Minnesota United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h45 – Portland Timbers x Houston Dynamo — MLS | Transmissão: Apple TV

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