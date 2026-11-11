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Jogos de futebol hoje (11/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação de futebol com horários das partidas e onde assistir às transmissões

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 06:33

Taça do Brasileirão Série B Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A quarta-feira terá uma programação movimentada para os fãs de futebol feminino e futsal. Pela Liga dos Campeões Feminina, o Leuven, da Bélgica, enfrenta o Koge, da Dinamarca, às 14h45. Mais tarde, às 17h, a Juventus encara o Lyon em outro confronto pela competição europeia.

No futebol brasileiro, o principal destaque é a final da Copa do Brasil Feminina. Flamengo e Internacional se enfrentam às 21h30, no jogo de ida da decisão. A partida terá transmissão da XSports, SporTV, GETV, N Sports e Lance!.

A programação também conta com dois confrontos pela Libertadores de Futsal Feminino. Às 14h30, o Stein Cascavel enfrenta o Exa Ysaty, do Paraguai. Já às 19h30, o Ferro Carril, da Argentina, encara o Peñarol, do Uruguai.

Jogos de hoje:

14h30 - Stein Cascavel x Exa Ysaty-PAR - Libertadores de Futsal Feminino | Transmissão: XSports, SporTV 3 e Canal Gol BR (YouTube)

14h45 - Leuven-BEL x Koge-DIN - Liga dos Campeões Feminina | Transmissão: ESPN 4

17h - Juventus F x Lyon F - Liga dos Campeões Feminina | Transmissão: ESPN

19h - Londrina x Náutico - Campeonato Brasileiro Série B | Transmissão: Disney+

19h30 - Ferro Carril-ARG x Peñarol - Libertadores de Futsal Feminino | Transmissão: XSports e Gol BR