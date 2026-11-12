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Jogos de futebol hoje (12/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação de futebol com horários das partidas e onde assistir às transmissões

Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:38

Taça da Liga das Nações Crédito: Reprodução

A quinta-feira (12) será movimentada no futebol internacional, com confrontos pela Liga das Nações da UEFA. Entre os destaques estão Itália x França e Inglaterra x Croácia. Pela Liga dos Campeões Feminina, o Barcelona recebe o Arsenal, em um dos principais duelos do dia.

Já no futebol brasileiro, na Série B, Ponte Preta x Operário-PR e São Bernardo x Athletic movimentam a rodada. A programação ainda conta com partidas internacionai com Estudiantes e Independiente Rivadavia e duelos de seleções com Curaçao e Panamá na Concacaf.