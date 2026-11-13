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Jogos de futebol hoje (13/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos com horários das partidas e onde assistir às transmissões

Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:11

Taça da Liga das Nações Crédito: Reprodução

A sexta-feira (13) terá confrontos importantes pelo futebol internacional, com destaque para a Liga das Nações da UEFA. Entre os jogos do dia estão Sérvia x Alemanha e Holanda x Grécia. No futebol brasileiro, o Santos Sub-20 encara o Palmeiras pelo Campeonato Paulista da categoria e a seleção brasileira sub-20 enfrenta o Peru em amistoso.

Já à noite, Argentina e Uruguai disputam um clássico sul-americano em partida amistosa. A programação também conta com partidas pela Copa do Rei da Espanha, com Salamanca x Celta, e pela Libertadores de Futsal Feminino, com Stein Cascavel x Peñarol.

Veja abaixo os jogos de hoje

14h - Moldávia x Cazaquistão - Liga das Nações C | Transmissão: ESPN 4

15h - Santos Sub-20 x Palmeiras Sub-20 - Campeonato Paulista Sub-20 (semifinal) | Transmissão: TNT Sports (YouTube)

16h45 - Sérvia x Alemanha - Liga das Nações da UEFA | Transmissão: SporTV e GETV

16h45 - Holanda x Grécia - Liga das Nações da UEFA | Transmissão: ESPN

16h45 - Eslovênia x Suíça - Liga das Nações B | Transmissão: ESPN 4

16h45 - Escócia x Macedônia do Norte - Liga das Nações B | Transmissão: ESPN Brasil (YouTube)

17h - Salamanca x Celta - Copa do Rei | Transmissão: ESPN 3

17h - Stein Cascavel x Peñarol - Libertadores de Futsal Feminino | Transmissão: XSports, SporTV 3 e Canal Gol BR (YouTube)

20h - Argentina x Uruguai - Amistoso internacional | Transmissão: SporTV

20h - Brasil Sub-20 x Peru Sub-20 - Amistoso internacional | Transmissão: TNT Sports (YouTube)