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Jogos de futebol hoje (14/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta segunda-feira (14), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07:00

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil
Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A segunda-feira (14) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas importantes pelos principais campeonatos europeus e também pelo futebol brasileiro.

Entre os destaques estão Bahia x Remo, pelo Brasileirão, além de Inter de Milão x Udinese, Leeds United x Newcastle e Villarreal x Real Betis. Pela Série B, Botafogo-SP x Goiás, América-MG x São Bernardo e Avaí x Vila Nova completam a agenda nacional.

Jogos de hoje (14/09): confira horários e onde assistir

  • 13h30 – Como x Parma — Campeonato Italiano | Transmissão: SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 13h30 – Torino x Roma — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 14h – Gaziantep x Fenerbahçe — Campeonato Turco | Transmissão: ESPN 2 e Disney+
  • 14h45 – Rio Ave x Estrela Amadora — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 15h45 – Inter de Milão x Udinese — Campeonato Italiano | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 16h – Leeds United x Newcastle — Campeonato Inglês | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 16h – Villarreal x Real Betis — Campeonato Espanhol | Transmissão: CazéTV
  • 16h15 – Moreirense x Marítimo — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 16h45 – Braga x Estoril — Campeonato Português | Transmissão: Disney+
  • 19h30 – Botafogo-SP x Goiás — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 19h30 – América-MG x São Bernardo — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Disney+
  • 20h – Bahia x Remo — Campeonato Brasileiro | Transmissão: Premiere
  • 21h30 – Avaí x Vila Nova — Campeonato Brasileiro (segunda divisão) | Transmissão: Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+

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