Jogos de futebol hoje (14/09): veja horários e onde assistir ao vivo

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Pedro Carreiro
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07:00
A segunda-feira (14) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas importantes pelos principais campeonatos europeus e também pelo futebol brasileiro.
Entre os destaques estão Bahia x Remo, pelo Brasileirão, além de Inter de Milão x Udinese, Leeds United x Newcastle e Villarreal x Real Betis. Pela Série B, Botafogo-SP x Goiás, América-MG x São Bernardo e Avaí x Vila Nova completam a agenda nacional.