DIA DE BRASILEIRÃO

Jogos de futebol hoje (14/09): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta segunda-feira (14), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07:00

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A segunda-feira (14) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas importantes pelos principais campeonatos europeus e também pelo futebol brasileiro.

Entre os destaques estão Bahia x Remo, pelo Brasileirão, além de Inter de Milão x Udinese, Leeds United x Newcastle e Villarreal x Real Betis. Pela Série B, Botafogo-SP x Goiás, América-MG x São Bernardo e Avaí x Vila Nova completam a agenda nacional.

Jogos de hoje (14/09): confira horários e onde assistir