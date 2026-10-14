DIA DE LIBERTADORES

Jogos de futebol hoje (14/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (14), com os horários das partidas e onde assistir

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

A quarta-feira (14) será de grandes jogos do futebol internacional, com partidas decisivas nas competições continentais. Pela Champions League, o destaque fica por conta de Manchester City x PSG, Roma x Real Madrid e Liverpool diante do LASK Linz. No futebol sul-americano, o Atlético-MG enfrenta o Montevideo City Torque pela semifinal da Copa Sul-Americana, enquanto Fluminense e Palmeiras disputam uma vaga na decisão da Libertadores. A programação também conta com jogos do Campeonato Argentino e da MLS.

Jogos de hoje (14/10): confira horários e onde assistir