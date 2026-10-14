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Jogos de futebol hoje (14/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Confira a programação completa dos jogos de futebol desta quarta-feira (14), com os horários das partidas e onde assistir

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:51

Taça da Libertadores
Taça da Libertadores Crédito: Reprodução

A quarta-feira (14) será de grandes jogos do futebol internacional, com partidas decisivas nas competições continentais. Pela Champions League, o destaque fica por conta de Manchester City x PSG, Roma x Real Madrid e Liverpool diante do LASK Linz. No futebol sul-americano, o Atlético-MG enfrenta o Montevideo City Torque pela semifinal da Copa Sul-Americana, enquanto Fluminense e Palmeiras disputam uma vaga na decisão da Libertadores. A programação também conta com jogos do Campeonato Argentino e da MLS.

Jogos de hoje (14/10): confira horários e onde assistir

  • 7h – Kashiwa Reysol x Port — Champions League da Ásia | Transmissão: Disney+
  • 7h – Vissel Kobe x Jeonbuk Hyundai — Champions League da Ásia | Transmissão: Disney+
  • 13h45 – LASK Linz x Liverpool — Champions League | Transmissão: TNT, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
  • 13h45 – Feyenoord x Como — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 16h – Roma x Real Madrid — Champions League | Transmissão: TNT e HBO Max
  • 16h – Aston Villa x Fenerbahçe — Champions League | Transmissão: Space e HBO Max
  • 16h – Real Betis x Porto — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Bodø/Glimt x Borussia Dortmund — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Manchester City x PSG — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Shakhtar Donetsk x AEK Atenas — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Slovan Bratislava x Stuttgart — Champions League | Transmissão: HBO Max
  • 16h – Lincoln City x West Ham — Campeonato Inglês (segunda divisão) | Transmissão: ESPN 4 e Disney+
  • 19h – Atlético-MG x Montevideo City Torque — Copa Sul-Americana (semifinal) | Transmissão: ESPN e Disney+
  • 19h – Sarmiento x River Plate — Campeonato Argentino | Transmissão: Disney+
  • 20h30 – Toronto x Orlando City — MLS | Transmissão: TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV
  • 20h30 – Montreal x Atlanta United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Cincinnati x New England Revolution — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Columbus Crew x Charlotte — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – DC United x RB New York — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 20h30 – Inter Miami x New York City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Fluminense x Palmeiras — Copa Libertadores (semifinal) | Transmissão: Globo, ge tv e Paramount+
  • 21h30 – Chicago Fire x Philadelphia Union — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Dallas x Seattle Sounders — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – Nashville x Sporting Kansas City — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 21h30 – St. Louis City x Vancouver Whitecaps — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Colorado Rapids x Minnesota United — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 22h30 – Real Salt Lake x San Jose Earthquakes — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – Los Angeles FC x Austin — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – LA Galaxy x Portland Timbers — MLS | Transmissão: Apple TV
  • 23h30 – San Diego x Houston Dynamo — MLS | Transmissão: Apple TV

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